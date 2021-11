Tak szczepili, że dostaną milion

Gmina Rychliki okazała się najskuteczniejsza w Polsce w szczepieniu mieszkańców przeciwko koronawirusowi. W nagrodę samorząd otrzyma milion złotych.

W akcję promocji szczepień wśród mieszkańców zaangażowali się strażacy-ochotnicy, pracownicy przychodni zdrowia, medycy z mobilnych punktów szczepień, a także pracownicy Urzędu Gminy. Efekt? Od 1 sierpnia do końca października decyzję o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 podjęło 13,9 proc. mieszkańców gminy. - I to w okresie pączkującej jak drożdże dezinformacji oraz rosnącego sceptycyzmu wobec osiągnięć medycyny konwencjonalnej – podkreśla Zbigniew Lichuszewski, wójt gminy Rychliki.

Okazało się, że to najlepszy wynik nie tylko w powiecie elbląskim, ale także w całej Polsce. W nagrodę Rychiliki otrzymają od rządu milion złotych. 500 tys. złotych trafi do sąsiednich Markus (9,6 proc. zaszczepionych mieszkańców w podanym okresie), a 250 tys. zł do gminy Godkowo (9,3 proc.). To czołówka powiatu elbląskiego, inne powiatu też mają swoich liderów (i dostaną odpowiednio milion, 500 tys. i 250 tys. zł), ale żadnemu z nich nie udało się osiągnąć wyniku Rychlik.

- Pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym na terenie naszej gminy w Narodowy Program Szczepień. Dziękujemy druhom OSP i panu Darkowi, kierowcy gminnego busa - za dystrybucję ulotek i dowożenie seniorów do Rychlik, pracownikom ośrodka zdrowia - za wykonywanie szczepień i konsekwetne propagowanie zalet szczepionek, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Pikniku Rodzinnego 2021, w tym medykom z olsztyńskiej Mobilnej Jednostki Szczepień. Dziękujemy jednak przede wszystkim mieszkańcom za racjonalne decyzje, które zbliżyły naszą gminę do poziomu odporności populacyjnej – piszą urzędnicy na stronie internetowej gminy.

Pieniądze z rządowego konkursu „Rosnąca odporność” mogą być przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19, m.in. na zapobieganie rozprzestrzenianie się epidemii, profilaktykę oraz zwalczanie skutków wirusa. - Na pewno rozsądnie je wykorzystamy – obiecuje Zbigniew Lichuszewski.