Tu zaszczepisz się szybciej

1300 szczepionek trafi do Powszechnego Punktu Szczepień w Elblągu na pierwszy tydzień jego działalności. Pierwsi pacjenci zostaną tu zaszczepieni w poniedziałek, 10 maja, o godz. 8. Jest wiele wolnych miejsc. Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj wiceprezydent Elbląga Michał Missan wraz z dyrektorem Szpitala Miejskiego Mirosławem Gorbaczewskim oprowadzili dziennikarzy po Powszechnym Punkcie Szczepień, który mieści się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Punkt rozpocznie swoją działalność w poniedziałek i będzie czynny w dni powszednie w godz. 8-18.

- W pierwszym tygodniu mamy zapewnionych 1300 szczepionek AstraZeneca. Terminy na pierwsze dwa dni są wypełnione. Mam nadzieję, że kolejne też będą się wypełniały – mówił wiceprezydent Michał Missan.

Pacjenci do szczepień w punkcie mogą rejestrować się przez rządową infolinię, stronę e-pacjent lub dzwoniąc do rejestracji w hali pod nr tel. 55 221 22 32, 55 221 22 42 i 55 221 22 52. Do hali będą wpuszczane osoby z ustalonym terminem szczepienia, a ruchem pacjentów będą kierować strażnicy miejscy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Na miejscu każdy pacjent wypełni ankietę, następnie będzie czekał na swoją kolej przed jednym z siedmiu punktów szczepień zorganizowanych na głównej płycie hali. Wyznaczono też spore miejsce na poczekalnię po szczepieniu.

- Możliwości tego punktu to 3,5-4 tysiące szczepień tygodniowo. Do szczepień będzie kwalifikować dwóch lekarzy i pięć pielęgniarek. Oczywiście największym problemem są dostawy szczepionek. Na pierwszy tydzień mamy zapewnione 1300 szczepionek AstraZeneca, w kolejnym 1800 AstraZeneca i Moderna. Drugim problemem jest to, czy nasi pacjenci będą chcieli odwiedzać ten punkt. Serdecznie zapraszamy, są wolne miejsca. Będziemy się starać, by szczepionek było coraz więcej – mówi Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego.

- Zawsze mamy listy rezerwowe, by żadna szczepionka się nie zmarnowała. Mamy już wyszczepionych wszystkich chętnych seniorów, zapraszamy już nawet najmłodsze roczniki, jeśli są chętni, by wypełnić luki. Warto więc zajrzeć do nas – mówi Alina Owczarek, koordynator szczepień w Szpitalu Miejskim.

Dotychczas największym punktem szczepień w Elblągu był ten w bursie szkolnej przy ul. Komeńskiego, prowadzony przez Szpital Miejski. Szczepionych w ostatnich dniach było tu ok. 500 pacjentów dziennie, ale na termin trzeba czekać o wiele dłużej niż w punkcie przy al. Grunwaldzkiej.

Wiceprezydent Michał Missan szacuje, że koszt funkcjonowania Masowego Punktu Szczepień przy al. Grunwaldzkiej w ciągu najbliższego półrocza (na tyle jest planowana jego działalność) wyniesie ok. 100 tys. złotych. Samorząd na uruchomienie punktu ma otrzymać ministerialne dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego punktu. Szczególnie pracowników MOSiR-u, Szpitala Miejskiego, wszystkim innym jednostkom miejskim, możemy też liczyć na pomoc szpitala wojewódzkiego – mówił Michał Missan.

Obecnie w Elblągu dziennie szczepionych jest ok. 1200 osób, w powiecie elbląskim – ok. 730 osób. Dotychczas szczepionkę przyjęło w Elblągu ponad 47 tys. osób, w tym drugą dawkę – 11,4 tys. osób. W powiecie elbląskim to odpowiednio 12,7 tys. i 3,5 tys. osób.