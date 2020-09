Zakażenia koronawirusem wśród uczniów w Pasłęku

W Zespole Szkół w Pasłęku potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem. Dotyczą one uczniów placówki.

Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, poinformował nas, że dziś (9 września) dyrektor szkoły zwrócił się z wnioskiem o opinię Sanepidu co do dalszego postępowania.

- Ta opinia została udzielona dziś w godzinach przedpołudniowych i z nią szkoła musi się zwrócić do organu założycielskiego, czyli do starosty elbląskiego, o zaakceptowanie jej koncepcji zmiany sposobu nauczania - mówi. Marek Jarosz tłumaczy, że w tym konkretnym przypadku chodzi o propozycję dyrekcji szkoły dotyczącą przejścia na nauczanie zdalne. Zaznacza też, że wniosek dotyczący pasłęckiej szkoły został przez Sanepid uznany za zasadny.

Starosta elbląski Maciej Romanowski przychylił się do wniosku Elżbiety Wasiuk, dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku. Szkoła będzie pracowała w ramach nauki zdalnej do 17 września "ze względu na sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów".