Zero tolerancji, czyli więcej obostrzeń w pandemii

Od najbliższej soboty rząd ma wprowadzić kolejne obostrzenia w walce z epidemią koronawirusa. Projekt zmian dzisiaj przedstawili minister zdrowia i komendant główny policji.

- Staramy się przekonywać o tym, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, jak ważne jest stosowanie środków prewencyjnych: zachowanie dystansu, noszenie maseczki, jak ogromne znaczenie ma przestrzeganie obostrzeń, które są systematycznie wprowadzane – wskazał Adam Niedzielski, minister zdrowia. Zaznaczył, że wiele osób nie stosuje się do obostrzeń. Dlatego resort zdrowia z Komendą Główną Policji opracowali rozwiązania umożliwiające lepszą egzekucję obowiązujących restrykcji.

- Chcemy ogłosić politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania tych surowych zasad dotyczących obostrzeń i zasad współżycia społecznego związanego z przestrzeganiem DDM: dezynfekcji, dystansu i maseczek – dodał minister zdrowia.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa będą zwolnione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, zwrócił uwagę, że do tej pory przepisy pozwalające na niezasłanianie ust i nosa były często nadużywane. Tylko minionej doby funkcjonariusze odnotowali 2150 naruszeń obowiązków zakrywania ust i nosa w całym kraju. Wystawiono 100 mandatów i około 50 wniosków o ukaranie.

- Od soboty trzeba będzie się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym takie dolegliwości bądź dysfunkcje. Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić – jako funkcjonariusze – do obowiązku zasłaniania ust i nosa – zapewnił szef policji.

Minister Adam Niedzielski poinformował o nowym zakazie udostępniania lokali do imprez. Chodzi o te punkty gastronomiczne, które nie mają w swojej działalności gospodarczej organizowania imprez, a udostępniają przestrzeń w tym celu.

Kolejny przepis zaostrzający obowiązujące obostrzenia na terenie całego kraju dotyczy wprowadzenia limitu osób zgromadzeń do 150 oraz minimalnej odległość między zgromadzeniami – co najmniej 100 metrów.

Szef resortu zdrowia przypomniał, że od tej soboty zaczyna obowiązywać nowy pakiet obostrzeń w strefach zielonej, żółtej i czerwonej, który wprowadza limity liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych – w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. Natomiast w strefie czerwonej pozostanie ograniczenie do 50 osób.

W strefie czerwonej pojawi się nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej.

Ministerstwo zapewniło, że wykorzysta system alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do informowania mieszkańców o wprowadzeniu konkretnej strefy. Obecnie (od 3 października) w żółtej strefie znalazły się powiaty iławski, bartoszycki i nidzicki oraz m.in. chętnie odwiedzane przez elblążan Gdańsk i Gdynia; w czerwonej - powiat działdowski oraz Sopot i powiat kartuski.