10. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA

Po rocznej przerwie Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA zawita do Elbląga ponownie w tradycyjnej formie. Na spotkania w 6 kolejnych środowych wieczorów z najciekawszymi animacjami i konkursowym głosowaniem do klubu Mjazzga zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

Są osoby, dla których najfajniejsza forma spędzania czasu to wspólne z podobnymi sobie pasjonatami kultury doświadczanie efektów pracy twórczej utalentowanych artystów. Podzielając takie fascynacje, proponujemy poświęcenie kilku środowych wieczorów na wspólne oglądanie projekcji najlepszych, najciekawszych polskich filmów animowanych prezentowanych w różnych kategoriach w ramach Konkursu Głównego jubileuszowego, 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA 2022. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? w roku 2017 dołączyło do grona organizatorów festiwalowych projekcji, których w Polsce jest już około setki. W tym roku po raz czwarty (w ubiegłym ze względu na pandemię prezentacje odbywały się on-line) przygotowuje tradycyjne, quasi kinowe projekcje. Po każdym spotkaniu w gronie uczestników przeprowadzać będziemy głosowanie na najlepsze, naszym zdaniem, filmy, a wyniki po przekazaniu do twórców festiwalu dołączą do innych by wybrać wspólnie zwycięzców konkursu. Po spotkaniach konkursowych podczas ostatniego spotkania, jako bonus, proponujemy pełnometrażowy film Krzysztofa Ostrowskiego "Jak zostałem Superłotrem" ze ścieżką dźwiękową kapitalnych polskich alternatywnych zespołów, między innymi: 19 Wiosen, Już Nie Żyjesz, Koza, Król, L.Stadt, Zdechły Osa X Odjutraniepale, Myslovitz, Niechęć czy Stara Rzeka. PROGRAM FESTIWALU: 23 marca - Kategoria STUDENCKA: 95' 30 marca - Kategoria ANIMOWANE FRASZKI I WIDEOKLIPY: 70' 6 kwietnia - Kategoria FORMANIMY: 64' 13 kwietnia - Kategoria OFF & GO! / PROP & GO!: 73' 20 kwietnia - Kategoria PRODUCENCKA: 108' 27 kwietnia - projekcja dodatkowa filmu pełnometrażowego "Jak zostałem Superłotrem" Wszystkie projekcje rozpoczynają się o godz. 19:00 Gdzie? - Klub Mjazzga (Kowalska 1-2C) Spotkania konkursowe są bezpłatne, można wesprzeć działania SK CO Jest? dobrowolnym datkiem. Uczestnictwo w projekcji filmu "Jak zostałem Superłotrem" - 10zł. Więcej o festiwalu i poszczególnych spotkaniach na Facebookowym wydarzeniu.

