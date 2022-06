159 browarów. O historii elbląskiego browarnictwa na spotkaniu w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych historią elbląskiego browarnictwa na spotkanie w Kawiarence Clio z udziałem dr Tomasza Glinieckiego, które odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum we wtorek (14 czerwca) o godz. 17.

W 2022 roku mija 150 lat od powstania pierwszego przemysłowego browaru w Elblągu – Brauerei Englisch Brunnen (nazwa ta funkcjonowała od 1880 roku). Natomiast 10 lat temu ukazała się publikacja Wiesławy Rynkiewicz-Domino i Tomasza Glinieckiego Browar w Elblągu. Tradycyjnie od 1872 roku. Niestety, mija także pierwsza rocznica śmierci nieodżałowanej Wiesławy Rynkiewicz-Domino, nieprzebranej skarbnicy wiedzy na temat historii Elbląga i regionu.

Tradycja warzenia piwa sięga na pewno czasów cywilizacji Sumerów. Na okres około 4 tys. lat p.n.e. datowane są gliniane tabliczki, na których ukazano ludzi pijących piwo przez słomki. Piwo przygotowywane wtedy bazowało na fermentacji chleba jęczmiennego i pszennego. Chmielu jako pierwsi do produkcji piwa użyli Babilończycy.

Oficjalny przywilej warzenia piwa w Elblągu pochodzi z roku 1309. Bractwo browarników i słodowników na Starym Mieście w Elblągu powołano w roku 1336. O tym, że piwo było powszechnie spożywane, może świadczyć fakt, że w średniowieczu w Elblągu istniało 159 (!) browarów.

Piwo było napojem bardzo odżywczym, kalorycznym i dodającym krzepy. Co najważniejsze jednak - zdrowym, głównie ze względu na to, że w procesie jego produkcji woda musiała zostać przegotowana.

Historia nowożytnego browarnictwa elbląskiego wiąże się z przybyciem do miasta kupców angielskich. W jednym z należących do nich majątków, tzw. Angielskim Zdroju, istniało źródło znakomitej wody, dzięki któremu warzyli oni wyśmienite piwo. W tym właśnie rejonie, w miejscu po dawnej fabryce płócien i farbiarni, w 1872 roku powstał pierwszy przemysłowy elbląski browar. Ale o tym i o innych ciekawostkach piwnych opowie we wtorek gość Kawiarenki Clio, dr Tomasz Gliniecki.

dr Tomasz Gliniecki – elblążanin, pedagog, dziennikarz, historyk. Autor wielu publikacji dotyczących historii II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Elblągu i z nim związanych. Znawca problematyki wojennej propagandy, demaskator licznych nieścisłości, półprawd czy zwykłych kłamstw historycznych. Obecnie jest pracownikiem Muzeum Stutthof w Sztutowie.