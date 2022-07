35 lat z Ulicznym Wojownikiem (Co jest grane? Odc. 7)

Fot. Andrzej Krawczyński

Wracamy do Arcade Classics Muzeum Elbląg. Znów zaprosimy naszych Czytelników do konkursu, w którym można wygrać wejściówki do tego niezwykłego miejsca pełnego gier arcade... a ten odcinek poświęcimy kultowemu Street Fighterowi.

Firma Capcom pierwszego Street Fightera wydała w 1987 roku, ale seria zyskała popularność dopiero wraz z wydaniem części II w 1991. Kolejne części, także poboczne, a także remake'i tych gier wciąż powstają, stąd marka jest znana także młodszym graczom. Wspomniana dwójka przypada na czasy świetności automatów. Na czym polega formuła bijatyk, graczom szerzej opowiadać nie trzeba. Często kluczowy jest wybór właściwego wojownika. - Każdy z nich to inny sposób walki. Ciosy mogliśmy po raz pierwszy blokować. Po raz pierwszy w historii znalazł się tu także system kombo, czyli kombinacje ciosów – czytamy na gry.wp.pl. Jak podaje strona, to właśnie powstanie Street Fightera dało podwaliny pod takie serie jak Mortal Kombat czy Virtua Fighter. Nieustannie powstawały kolejne edycje kultowej dwójki, która trafiła także na konsole. Gra japońskiego studia w swoich niezliczonych wersjach zarobiła według ekspertów 10 mld dolarów... W jedną z edycji kultowej "dwójeczki" zagramy też w Arcade Classics Muzeum Elbląg. To dobra okazja dla elbląskich graczy, żeby poświętować 35-lecie tej zasłużonej marki. Rocznica przypada 12 sierpnia, nic tylko wybrać którąś z postaci i zmierzyć się z przeciwnikami na arenie. "Seria zręcznościowych bijatyk, zaliczana do ścisłego kanonu gatunku. Cykl wykreowany został przez Takashiego Nishiyamę oraz Hiroshiego Matsumoto i uznawany jest za jedną z najważniejszych marek w portfolio japońskiej firmy Capcom – przypominają Gry Online. Dodajmy jeszcze na koniec, że w okresie wakacyjnym gry Arcade Classics Muzeum spotkamy też poza Elblągiem. - W Malborku w Bistro na Fali, w Stegnie przy ul. Gdańskiej i w Sztutowie przy ul. Zalewowej - wymienia Andrzej Krawczyński, kustosz Arcade Classics Muzeum Elbląg. O konkursie, w którym ponownie będzie można wygrać wejściówki do Arcade Classics Muzeum, a także gadżety i czasopisma związane z grami, więcej tutaj.

AK, TB