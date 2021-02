500 lat od obrony miasta przed Krzyżakami. Jak będziemy świętować?

Wkrótce, bo 8 marca, minie dokładnie 500 lat od obrony Elbląga przed najazdem krzyżackim, który nieodmiennie kojarzy się z postacią Piekarczyka. Dziś (26 lutego) w elbląskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona obchodom wydarzenia.

- Myślę, że wśród wszystkich elbląskich legend, to ta o Piekarczyku jest przez dorosłych i dzieci najbardziej znana – podkreślał prezydent Elbląga, Witold Wróblewski. - Przewidujemy jako samorząd obchody 500-lecia tego wydarzenia.

Inauguracja obchodów będzie miała miejsce 8 marca, to jednak tylko początek wydarzeń związanych z rocznicą. Na kształt związanych z historyczną obroną Elbląga imprez będzie miała wpływ sytuacja pandemiczna.

- Inaugurację obchodów 500-lecia obrony Elbląga przez Piekarczyka rozpoczniemy przedstawieniem legendy o Piekarczyku, przygotowywanym przez Szkołę Podstawową nr 23. Ze względu na obostrzenia będzie się to odbywało w świecie wirtualnym, w przyszłym tygodniu podamy konkretne godziny, w których to przedstawienie zostanie zaprezentowane – mówił Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki. Zaznaczył, że 8 marca nową szatę graficzną otrzyma Brama Targowa, wieczorem będą na niej wyświetlane motywy związane z jubileuszem. Będzie również możliwość wysłuchania dyskusji historyków na temat najazdu krzyżackiego.

Adam Jocz podkreślał, że w planach jest przygotowanie imprez plenerowych, to będzie jednak uzależnione od sytuacji związanej z koronawirusem. Jeśli ta nie będzie dobra, wydarzenia będą jednak realizowane online.

1 czerwca, w Dzień Dziecka, przewidywane są imprezy dla najmłodszych, których przewodnim motywem ma być postać Piekarczyka. Od 27 do 29 sierpnia ma się z kolei odbyć Elbląskie Święto Chleba.

- Będzie to kulminacyjny moment obchodów 500-lecia – mówił prezydent Wróblewski. - Z legendą o Piekarczyku chcemy dotrzeć do naszych miast partnerskich, efekty tych działań chcemy zaprezentować na Święcie Chleba. Myślę, że będzie to forma promocji naszego Piekarczyka – podkreślał prezydent.

- Planujemy koncert podczas Elbląskiego Święta Chleba, „Piekarczyk dla Piekarczyka” – mówił Adam Jocz. - Znany wszystkim wykonawca, pan Marek Piekarczyk, zagra dla naszego „jubilata”. Będziemy wtedy chcieli zaprosić wszystkich mieszkańców na wspólne odśpiewanie piosenki dla Piekarczyka autorstwa Wojciecha Karpińskiego, tak, aby wszyscy elblążanie poznali ten utwór.

Z okazji nadchodzącego jubileuszu mają zostać wybite okolicznościowe monety, samorząd wraz z Pocztą Polską przygotowuje też limitowaną serię znaczków i kart pocztowych związanych z obroną Elbląga. Na jubileusz przygotowywane są też filmy opowiadające o Piekarczyku, również animowane. Pierwszym z nich jest „Anonimowy bohater”, który będzie miał premierę 8 marca.

W obchody ma być też zaangażowany Młodzieżowy Dom Kultury, którego wychowankowie przygotowują animację dotyczącą historycznych wydarzeń sprzed 500 lat.

- Przygotowujemy też dwa konkursy – mówiła Edyta Lichacz, dyrektor MDK. Chodzi o konkurs plastyczny „Piekarczyk: 500 lat elbląskiej legendy” i konkurs piosenki „Z Piekarczykiem za pan brat”, oba przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat.

Obchody mają mieć również sportowy aspekt.

- Niestety z wiadomych względów nie udało się w ubiegłym roku zorganizować Biegu Piekarczyka – mówił dyrektor MOSiR-u, Andrzej Bugajny. - W tym jubileuszowym roku, jeśli sytuacja pozwoli, bieg się odbędzie - podkreślał. Bieg będzie organizowany w kategoriach dzieci i dorośli, trasa pozostaje ta sama. Dyrektor Bugajny zaznaczył, że będzie też propozycja krótszego biegu dla „mniej wytrzymałych”. Tym razem w imprezie prawdopodobnie nie wezmą jednak udziału przedstawiciele miast partnerskich Elbląga. Bieg Piekarczyka ma się odbyć 30 maja z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, zapisy uczestników ruszą 8 marca.