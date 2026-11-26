Przeprosiny i 30 tysięcy. Zwrot akcji w procesie o atak nożem w Jokerze

Po 12 latach od ataku nożem w elbląskim lokalu Joker w procesie o usiłowanie zabójstwa doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Oskarżony Jacek G. przeprosił pokrzywdzonego, a ten przyjął przeprosiny. Na jego konto wpłynęło również 30 tys. zł z uzgodnionych 100 tys. zł zadośćuczynienia. Pełnomocnik pokrzywdzonego prosi teraz o łagodne potraktowanie oskarżonego.

48-letni Jacek G. jest oskarżony o zbrodnię sprzed 12 lat. W lokalu Joker na ul. Ogólnej w Elblągu miał ugodzić nożem innego mężczyznę w okolicę głowy i szyi, po czym uciec z miejsca zdarzenia. Mężczyzna wyjechał do Wielkiej Brytanii. Ścigany listem gończym wpadł w ręce policji w marcu tego roku, gdy wrócił do Polski. Został zatrzymany, prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa.

Już na pierwszej rozprawie obrona Jacka G. wnioskowała o skierowanie sprawy do mediacji, a sam oskarżony wyrażał skruchę i przekonywał, że wrócił do Polski z własnej woli, by odbyć karę. Ten wniosek przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Bartosz Kulesza odrzucił i proces trwa. Na dzisiejszej rozprawie pełnomocnik pokrzywdzonego poinformował o „pojednaniu zawartym przez strony”.

- Otrzymaliśmy za pośrednictwem pełnomocnika oskarżonego pismo z przeprosinami. Pokrzywdzony przyjął te przeprosiny. Otrzymał wpłatę części zadośćuczynienia w kwocie 30 tys. zł. W związku z uzgodnionym pojednaniem oskarżyciel posiłkowy prosi o łagodne potraktowanie oskarżonego, a w przypadku złożenia przez niego odpowiedniego wniosku o nadzwyczajne złagodzenie kary – mówił w sądzie pełnomocnik pokrzywdzonego.

Kwota uzgodnionego zadośćuczynienia wynosi łącznie 100 tys. zł.

Jednak w sprawach, w których akt oskarżenia wnosi prokurator, samo pojednanie stron nie zamyka automatycznie procesu. Może być ważnym argumentem, ale to sąd podejmie ostateczną decyzję, jak zakończyć sprawę. Jeśli w ocenie sądu wina i społeczna szkodliwość czynu są znaczne, sędzia może wydać wyrok skazujący, mimo zgody i wybaczenia ze strony pokrzywdzonego.

Sąd przesłuchał dzisiaj także dwójkę świadków, kobietę i mężczyznę, którzy w nocy z 2 na 3 maja 2014 roku, kiedy to doszło do tego tragicznego zdarzenia, bawili się (wówczas jako para) w lokalu Joker na osiedlu Nad Jarem. Świadkom przedstawiono fragment zapisu monitoringu z tej nocy z pubu. Nagranie nie obejmuje samego zajścia, widać na nim siedzącego przy stoliku oskarżonego z kobietą, naprzeciwko nich siedzi mężczyzna.

Świadek rozpoznała na nagraniu oskarżonego, ale twierdziła, że zarówno ona, jak i jej partner nie widzieli zdarzenia. Mieli opuścić lokal wcześniej.

Świadek był dopytywany o to, czy rozpoznaje na monitoringu mężczyznę, który siedzi przy stoliku z oskarżonym.

- Pokażemy panu nagranie i chciałabym, aby rozpoznał pan osobę na nim. Kto to jest? – pytała sędzia Patrycja Wojewódka. - Nie kojarzę, kto – odpowiedział świadek - To nie jest pan? – dopytywała sędzia - Raczej nie ja - mówił świadek - Co to znaczy raczej nie ja? Rozpoznaje pan siebie, czy nie? - To nie ja – stwierdził świadek

Dziś swoje opinie przedstawiło też dwóch biegłych z zakresu medycyny. Sędzia wyłączył jawność tej części procesu.

Jackowi G. grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Sędzia przedłużył mu tymczasowy areszt na kolejne trzy miesiące.

Następna rozprawa odbędzie się w styczniu 2027 roku.