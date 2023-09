7 z 65 i róże dla Róży

W Galerii EL odbył się wernisaż wystawy "Fotoplastyka" Haliny Różewicz-Książkiewicz, która obchodzi właśnie 65-lecie pracy artystycznej. Ten jubileusz na otwarciu ekspozycji, prezentującej 7 lat działalności artystki niedługo po skończonych studiach, został bardzo uroczyście zaakcentowany. Zobacz zdjęcia.

Kino lat 60. i druga ojczyzna

Były życzenia, był tort, było mnóstwo róż i solidna dawka sztuki. Centrum Sztuki Galeria EL czwartkowym wieczorem uczciło wkład elbląskiej artystki w kulturę w Elblągu. Wspomniane liczne róże były nieprzypadkowe, bo...

- ... już w podstawówce mnie tak przezwali! - podkreślała z uśmiechem Halina Różewicz-Książkiewicz. Na wernisażu pojawiła się oczywiście w charakterystycznej koszulce z Ikarem (popularnie zwanym Batmanem), formą przestrzenną autorstwa jej śp. męża, Zbigniewa Książkiewicza.

- Jestem wzruszona tą całą uroczystością, nie spodziewałam się, że wernisaż wystawy będzie miał charakter takiej wielkiej uroczystości – mówiła artystka. - Dziękuję, że państwo tak licznie przyszli, że będziecie towarzyszyć mi w tych moich pierwszych dniach po studiach, które skończyłam w 1958 r., a od 1960 do 66 pracowałam w spółdzielni Fotoplastyka – podkreśliła. - Zapraszam do kina w latach 60., żeby zobaczyć, jak to wtedy było. Prawdę powiedziawszy, jak się teraz ogląda te reklamy, to są bardzo aktualne, jednak niewiele się zmieniło w potrzebach itd. – zaznaczyła artystka. Podkreśliła na koniec, że Elbląg jest jej drugą ojczyzną. Do samej wystawy nawiązującej do sopockiej Fotoplastyki wrócimy za chwilę.

Chętnych na obejrzenie wystawy nie brakowało. Fot. Agata Marcinkowska-Fedeczko

Artystka bezkompromisowa

Laudację na cześć bohaterki wczorajszego wieczoru wygłosiła Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, które Halina Różewicz-Książkiewicz od lat aktywnie współtworzy i które współzakładała.

- Róża to piękny kwiat i od lat królujący w naszym kraju. Ma to piękno w sobie i nie wymaga dodatków. Róża jest też bohaterką dzisiejszego wieczoru. I choć na imię ma Halina, to wielu znajomych, przyjaciół, mówi do niej, z nią, po prostu: Róża – mówiła prezes ETK podczas laudacji. Przypomniała artystyczną i życiową drogę Haliny Różewicz-Książkiewicz, która urodziła się w Gnieźnie w 1934 roku. Studiowała na wydziale architektury wnętrz w PWSSP w Poznaniu, a później na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku. To tam poznała swojego męża, artystę-plastyka śp. Zbigniewa Książkiewicza. W 1965 para zamieszkała w Elblągu, gdzie włączyła się w życie kulturalne miasta.

- Jest bezkompromisową artystką, która uprawia malarstwo i grafikę użytkową – mówiła o Halinie Różewicz Książkiewicz Teresa Wojcinowicz. Przypomniała, że jest ona autorką m. in. logo Galerii EL, ETK, obchodów 750-lecia Elbląga. Jest też laureatką odznaczenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego, złotego medalu Gloria Artis, a także wielu innych odznaczeń i nagród.

- Niesamowite jest to, że przy takim dorobku otwieramy dzisiaj wystawę, na której zobaczą państwo prapremierowo prace – mówiła Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL. - Życzę pani nieustających pokładów kreatywności, optymizmu, zdrowia. - zwróciła się do bohaterki wieczoru.

List gratulacyjny prezydenta Witolda Wróblewskiego odczytał podczas wczorajszego wernisażu wiceprezydent Missan.

- Od początku swojego pobytu w Elblągu aktywnie uczestniczy Pani w życiu kulturalnym i społecznym miasta – podkreślił w nim prezydent, dziękując Halinie Różewicz-Książkiewicz za całą jej działalność w Elblągu.

Precyzja, wykonanie, pomysłowość

Kuratorką wystawy Fotoplastyka jest Joanna Mierzejewska, która wprowadziła uczestników wernisażu w jej założenia. Jak przyznaje sama artystka, przedstawione prace wiążą się z jej działalnością zarobkową.

- Jak się państwo przekonacie, ta praca zarobkowa czy użytkowa nosi w sobie znamiona znakomitej pracy artystycznej, jest to po prostu znakomity warsztat graficzny – mówiła Joanna Mierzejewska. - Są to prace pierwszy raz pokazywane publiczności, przez 60 lat one leżały schowane w pracowni pani Haliny. Wyciągnęła je parę lat temu, gdy pojechaliśmy nagrać wywiad. Wszyscy, którzy tam byliśmy, zachwyciliśmy się precyzją, wykonaniem, pomysłowością i bogactwem tematyki, jakie znajdują się na tych reklamach Co jest na wystawie? Na wystawie znajdują się reklamy kinowe, które były pokazywane przed seansami – tłumaczyła kuratorka. Dodajmy, że prac artystki na wystawie jest bardzo dużo, a stanowią one przecież tylko 7-letni wycinek jej 65-letniego dorobku. Halina Różewicz-Książkiewicz odpowiada zarówno za przedstawione grafiki, jak i teksty na nich umieszczone. Pozwólmy sobie tutaj na mały przedsmak reklam-komunikatów kinowych, bo całość warto zobaczyć (a jest na to czas do 19 listopada) w Galerii EL.

"Uszczelniając krany domowe oszczędzasz wodę i pieniądze".

"Alkohol ułatwia nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów".

"Opakowania szklane skupują sklepy PSS".

"Nawet najmniejsza ilości alkoholu zmniejsza sprawność prowadzenia pojazdu".

To przecież bardzo proste, krótkie komunikaty. Jednak w połączeniu z grafiką Haliny Różewicz-Książkiewicz, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia ze sztuką.