"A drzewa sadzimy jesienią!" Zielona akcja w Galerii EL.

Prace w sadach i na działkach zbliżają się powoli do końca. Na przekór trendom, Centrum Sztuki Galeria EL dopiero rozpoczyna swój ogrodowy sezon, jednocześnie zachęcając mieszkańców Elbląga do jesiennych aktywności towarzyszących wystawie „Ogrody Starości”, której otwarcie już w następny piątek, 9 października.

W związku z tym, że piątkowe popołudnie zapowiada się wyjątkowo ciepło, organizatorzy akcji serdecznie zachęcają elblążan do wspólnego sadzenia drzew owocowych na dziedzińcu Galerii EL. Potrzebne są jedynie wygodne buty, resztą zajmie się wykwalifikowany sadownik, Dominik Sudoł, który opowie o sprawach związanych z sadownictwem i podpowie, jak skutecznie zasadzić drzewa. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, jest to wiedza dosyć tajemna, przynajmniej dla większości z nas.

Szykuje się też wspaniały, adekwatny do pory roku akcent kulinarny akcji. Podczas wspólnego jesiennego nasadzania uczestnicy będą mogli posilić się specjalnie przygotowaną zupą dyniową. Zadba o to niezawodna w kwestii smaku i dbania o brzuch pełen eko-kulinariów ekipa "Niezły Kocioł".

Wszyscy są mile widziani, by świętować początek wspaniałej jesieni!

„A drzewa sadzimy jesienią!” – dziedziniec Galerii EL

Piątek, 9 października, start godzina 17.

Udział w akcji jest bezpłatny.