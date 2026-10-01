Adam Wendt i Elbląska Orkiestra Kameralna
Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert, podczas którego klasyczne brzmienie orkiestry smyczkowej spotka się ze swobodą jazzowej improwizacji. W roli solisty wystąpi Adam Wendt – wybitny saksofonista, kompozytor i laureat Złotego Fryderyka 2025.
W programie znajdą się autorskie kompozycje artysty na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną: Rapsodia "Vistulana" oraz Fantasia. To muzyka pełna lirycznych melodii, filmowego klimatu i rytmicznej energii, która w naturalny sposób łączy świat klasyki i jazzu. Nad całością będzie czuwał dyrygent Mariusz Mróz.
11.10.2026, niedziela, 18:00
Adam Wendt & EOK
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu
Wykonawcy:
Adam Wendt - saksofon
Mariusz Mróz – dyrygent
Elbląska Orkiestra Kameralna
W programie:*
Rapsodia "Vistulana" na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną
Fantasia na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną
Czas koncertu: około 60 minut