Adam Wendt i Elbląska Orkiestra Kameralna

fot. arch. EOK

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert, podczas którego klasyczne brzmienie orkiestry smyczkowej spotka się ze swobodą jazzowej improwizacji. W roli solisty wystąpi Adam Wendt – wybitny saksofonista, kompozytor i laureat Złotego Fryderyka 2025.

W programie znajdą się autorskie kompozycje artysty na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną: Rapsodia "Vistulana" oraz Fantasia. To muzyka pełna lirycznych melodii, filmowego klimatu i rytmicznej energii, która w naturalny sposób łączy świat klasyki i jazzu. Nad całością będzie czuwał dyrygent Mariusz Mróz. 11.10.2026, niedziela, 18:00 Adam Wendt & EOK Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Adam Wendt - saksofon Mariusz Mróz – dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie:* Rapsodia "Vistulana" na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną Fantasia na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną Czas koncertu: około 60 minut

oprac. na podstawie informacji EOK