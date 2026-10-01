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Adam Wendt i Elbląska Orkiestra Kameralna

 Elbląg, Adam Wendt i Elbląska Orkiestra Kameralna
fot. arch. EOK

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na koncert, podczas którego klasyczne brzmienie orkiestry smyczkowej spotka się ze swobodą jazzowej improwizacji. W roli solisty wystąpi Adam Wendt – wybitny saksofonista, kompozytor i laureat Złotego Fryderyka 2025.

W programie znajdą się autorskie kompozycje artysty na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną: Rapsodia "Vistulana" oraz Fantasia. To muzyka pełna lirycznych melodii, filmowego klimatu i rytmicznej energii, która w naturalny sposób łączy świat klasyki i jazzu. Nad całością będzie czuwał dyrygent Mariusz Mróz.

 

11.10.2026, niedziela, 18:00

Adam Wendt & EOK

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

 

Wykonawcy:

Adam Wendt - saksofon

Mariusz Mróz – dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

 

W programie:*

Rapsodia "Vistulana" na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną

Fantasia na saksofon tenorowy i orkiestrę kameralną

 

Czas koncertu: około 60 minut


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