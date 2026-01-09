"Afro-surrealism: I paint what I see" Sakwon C. Martin 

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy prac autorstwa Sakwona C. Martin pt. "Afro-surrealism: I paint what I see", który odbędzie się 14 stycznia br. o godz. 17.00 w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece ANS w Elblągu (Al. Grunwaldzka 137).

Na wystawie będzie można podziwiać wyjątkowe prace artysty. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w świat twórczości artysty i spędzić czas w inspirującej atmosferze. Czekamy na Państwa!

Sakwon rozpoczął swoją drogę artystyczną od rysunku węglem, tworząc w domu wspólnie z szóstką rodzeństwa. Następnie przez dwa lata kształcił się formalnie w dziedzinie sztuki na Uniwersytecie UNC Pembroke. Od 2020 roku konsekwentnie rozwija swoją praktykę, stopniowo przechodząc od rysunku — przez kredki ołówkowe i pastele olejne — do malarstwa olejnego, które od 2023 roku stanowi jego główne medium.

Centralnym elementem twórczości artysty pozostaje portret, traktowany jako forma wizualnej opowieści opartej na mowie ciała, stylu i emocjach. Sakwon inspiruje się prawdziwymi ludźmi oraz ich doświadczeniami, podejmując tematykę tożsamości i codzienności postaci wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności afroamerykańskiej. Ważnym punktem odniesienia dla jego prac jest afro-surrealizm — nurt zakładający, że to rzeczywistość, a przede wszystkim natura ludzka, generuje najbardziej surrealne doświadczenia.

Artysta czerpie również z mody, kultury ulicznej oraz okresu życia spędzonego w Japonii, nadając klasycznemu portretowi współczesny charakter i świeżą energię.

W 2025 roku Sakwon zadebiutował wystawą indywidualną w Kulturalnym Kiosku w Elblągu. W tym samym roku wziął udział w 33. Salonie Elbląskim w Galerii EL oraz został zaproszony do udziału w targach Panato Art Fair w Gdańsku.

Wystawę można będzie zwiedzać w godzinach otwarcia Biblioteki: https://ans-elblag.pl/biblioteka-kontakt.html