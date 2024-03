Agnieszka Pietrzyk: to książka o książce

Już 13 marca ukaże się najnowsza książka elblążanki Agnieszki Pietrzyk pod tytułem "Ostatnie słowo". - To dość pokaźna objętościowo pozycja, bo tak naprawdę to książka w książce. Czytelników z Elbląga może zainteresować miejsce akcji „Ostatniego słowa”. Kriger mieszka w Dawidach, a książka, którą on pisze toczy się w Pasłęku - mówi autorka.

To będzie już dwunasta powieść Agnieszki Pietrzyk. Jest znana czytelnikom przede wszystkim z kryminałów. Jest autorką takich książek jak: „Zostań w domu”, „Nikt się nie dowie”, „Czas na miłość, czas na śmierć”, „Śmierć kolekcjonera”, „Porwanie”, „Pałac tajemnic", „Kto czyni zło”, "Terytorium".

- Ostatnie słowo" to twoja najnowsza książka. Kto jest głównym bohaterem i gdzie toczy się jej akcja?

- Głównym bohaterem „Ostatniego słowa” jest William Kriger, sprzedawca początków powieści. William ma talent do wymyślania fabuł. Pisze więc początki książek i je sprzedaje. Klientów mu nie brakuje, bo wiele osób marzy o tym, aby zostać pisarzem, ale nie wiedzą, jak zacząć, nie mają pomysłu na powieść. Kriger nawet nie przypuszcza, co przyniesie mu jego nietypowa profesja.

- Jaki będzie główny wątek "Ostatniego słowa"? W zapowiedzi książki możemy przeczytać m. in., że "zdesperowany człowiek jest zdolny do wszystkiego"...

- „Ostatnie słowo” to dość pokaźna objętościowo pozycja, bo tak naprawdę to książka w książce. U Williama Krygera pojawia się Weronika i zamawia u niego początek powieści o największym koszmarze, o tym czego człowiek boi się najbardziej. Kriger zaczyna dla niej pisać tę książkę. Kobieta nie zadawala się wyłącznie początkiem, chce więcej. I William pisze kolejne rozdziały, a my czytamy to, co on pisze. To jest właśnie ta druga fabuła. Wątek z Williamem Krigerem to thriller, a książka którą on pisze to kryminał o zaginionej pięcioletniej dziewczynce. Czytelników z Elbląga może zainteresować miejsce akcji „Ostatniego słowa”. Kriger mieszka w Dawidach, a książka, którą on pisze toczy się w Pasłęku.

- W jaki sposób zbierałaś tym razem materiał do książki?

- Nie przygotowywałam się jakoś specjalnie do napisania „Ostatniego słowa”. Nie musiałam zdobywać szczegółowej wiedzy na zupełnie nieznany mi temat. A o pracy policji i prokuratury już sporo wiem po napisaniu tylu kryminałów.

- Od kiedy i gdzie będzie dostępna książka w sprzedaży? Czy planujesz spotkania z czytelnikami?

- „Ostatnie słowo” będzie miało premierę 13 marca. Książkę będzie można kupić we wszystkich księgarniach internetowych i większości księgarń stacjonarnych. Już jest do nabycia w przedsprzedaży w Empiku. „Ostatnie słowo” będzie też miało wersję audiobookową w interpretacji Andrzeja Hausnera. Z czytelnikami spotkam się 10 kwietnia o godz. 18:00 w Bibliotece Elbląskiej. Serdecznie zapraszam.