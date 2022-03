Agnieszka Pietrzyk w klubie #czytElnia

„Las zaginionych” to najnowsza, dziesiąta powieść w dorobku Agnieszka Pietrzyk, autorki thrillerów i kryminałów. Spotkanie promujące książkę odbędzie się w klubie #czytElnia we wtorek, 22 marca, o godz. 18:00 w sali „U św. Ducha”. Będzie również transmitowane na FB Biblioteki Elbląskiej. Zapraszamy!

O książce z opisu wydawcy:

Trzy nastolatki wybierają się konno do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Z przejażdżki wracają tylko dwie z nich. Roztrzęsione siostry Małeckie nie mają pojęcia, dokąd pojechała ich przyjaciółka. Mijają kolejne dni, ale dziewczyna nie daje znaku życia. Znalazł się tylko koń, który wystraszony sam przygalopował do stadniny. Jakiś czas później, w tej samej okolicy, znika kolejna amazonka, Karolina Iwaszyn. Kobieta wraz z mężem i dwójką nastoletnich dzieci przyjechała do Kadyn na zaproszenie przyjaciół, rodziny Małeckich. Śledczy szukają w okolicznych lasach śladów zaginionych, jednocześnie bacznie przyglądając się ludziom z otoczenia Karoliny. Ktoś z nich wie więcej, niż skłonny jest przyznać.

Najnowszy thriller Agnieszki Pietrzyk to opowieść o tym, jak wysoka może być cena za przymykanie oczu na zło. To opowieść o gromadzonym przez lata żalu, który zmienia się w palące pragnienie zemsty. I milczeniu, które potrafi zranić głębiej niż słowa.

„Kolejny świetny thriller Agnieszki Pietrzyk! Tu nic nie jest oczywiste, a zwłaszcza bohaterowie serwujący nam całą gamę emocji. Książka wciąga do tego stopnia, że ten, kto zacznie ją czytać wieczorem, musi się liczyć z nieprzespaną nocą. Serdecznie polecam”. /Hanna Greń

Agnieszka Pietrzyk (ur. 1975) – elblążanka; doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; autorka książek: „Obejrzyj się królu” (Wyd. Replika, 2008), „Pałac tajemnic” (Wyd. Replika, 2011), „Urlop nad morzem” (Prószyński i S-ka 2014), „Śmierć kolekcjonera” (Czwarta strona, 2016), „Czas na miłość, czas na śmierć” (Rebis, 2017), „Porwanie” (Czwarta strona, 2018), „Zostań w domu” (Czwarta strona, 2019), „Nikt się nie dowie” (Czwarta strona 2020), „Kto czyni zło” (2021). Akcję swoich książek umieszcza zwykle na Mierzei Wiślanej, Żuławach i w Elblągu.

Podczas spotkania będzie można wygrać książkę.

Rozmowę z autorką poprowadzi Aleksandra Buła.