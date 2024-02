AI w działaniu: szkolenie w Światowidzie

Trudno nam się przestawiać na zmieniające się czasy. Prowadząc wszelkie działania kulturalne, biznesowe, sprzedażowe czy edukacyjne, musimy za tymi zmianami nadążać dużo bardziej niż nasi odbiorcy i klienci!

Sztuczna inteligencja zmieniła świat. Zmieniła też prowadzenie instytucji i firm, skracając czas pracy, generując skuteczne treści, automatyzując kampanie sprzedażowe.

Twórcy biznesowi i instytucje kulturalne muszą umieć wyróżnić się w gąszczu informacji, zdobywając uwagę i lojalność publiczności.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego wprowadzimy was w świat sztucznej inteligencji i pokażmy, jak wasza firma czy instytucja może działać lepiej dzięki AI!



Czego nauczymy podczas szkolenia?

- jak wykorzystać AI do szybkiego pisania skutecznych treści na social media, newsletterów, artykułów na bloga, opisów wydarzeń, opisów produktów itp.;

- jak pisać oferty promocyjne i sprzedażowe automatycznie i z wysoką skutecznością w połączeniu z psychologią sprzedaży;

- jak wykorzystywać AI do codziennej pracy przy generowaniu grafik, prezentacji, wideo czy tekstów;

...i przede wszystkim: zaprezentowane zostaną konkretne narzędzia i aplikacje, które w kilka chwil pozwolą wam wprowadzić nabytą wiedzę w życie!



BIO Trenerki:

Nazywam się Magda Piórkowska, od 12-stu lat zajmuje się marketingiem i sprzedażą. Specjalizuje się w nowoczesnych metodach biznesowych, między innymi neuromarketingiem czy ekonomią behawioralną. Na co dzień prowadzę firmę szkoleniową Umiem w marketing, gdzie między innymi wykładam psychologię reklamy na Executive MBA - najwyższych rangą studiach biznesowych w Polsce. Moje podejście holistyczne obejmuje integrację psychologii sprzedaży, copywritingu, storytellingu, ekonomii behawioralnej i reklamy, które składają się na sukces Twojej instytucji czy firmy.



Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Data: 13.03.2024, godz. 11:00-14:00

Wydarzenie biletowane, ograniczona liczba miejsc.



Bilety do nabycia online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl



Przy zakupie biletów obowiązuje system progowy - do wyczerpania puli. Zachęcamy do jak najszybszego zakupu, jest to równoznaczne z bardziej korzystną ceną wejściówki.