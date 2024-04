Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wykład i warsztaty pt. „AI w Instytucjach Kultury”. Zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych czy firm i przedsiębiorstw. Zapraszamy we wtorek, 7 maja o godz. 11:00.

Nadchodzące szkolenie „AI w Instytucjach Kultury” zaprojektowano jako kompleksowe wydarzenie edukacyjne, składające się z części wykładowej oraz warsztatowej. W trakcie sesji wykładowej uczestnicy zgłębią wiedzę na temat wpływu sztucznej inteligencji (AI) na szeroko rozumianą kulturę, jak również poznają, w jaki sposób AI może ułatwiać i usprawniać pracę w instytucjach kultury. Omówione zostaną również istotne zagadnienia prawne związane z wykorzystaniem AI. W części warsztatowej uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego poznania kluczowych narzędzi AI do generowania tekstów, grafik, lektorów i napisów. Nauczą się także efektywnie formułować polecenia dla AI (prompting), co znacząco podniesie ich umiejętności praktyczne w zakresie korzystania z nowoczesnych technolog