Bez Kuczałka z Hutnikiem

Ostatnia wygrana Olimpii na boisku wicelidera była zastrzykiem dopaminy, ale prawdziwą dawkę szczęścia zagwarantuje pozostanie w II lidze. Kolejny odcinek walki o utrzymanie w sobotę (4 maja). Do Elbląga przyjedzie Hutnik Kraków.

Wyjazdowy skalp w miniony weekend wlał dużą dawkę optymizmu w kwestii utrzymania, ale tabela jakby nie drgnęła, bo również rywale punktowali. Doszło do sytuacji, w której w przypadku przegranej Olimpii w poprzedniej kolejce, obecnie znajdowałaby się w strefie spadkowej. Wnioski nasuwają się same: nadal nic nie wiadomo, trzeba punktować.

Oczywiście w żadnym meczu rywal nie wywiesi białej flagi, nie złoży broni bez walki, tym bardziej Hutnik Kraków, który dąży do realizacji własnych marzeń. Obecnie zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 45. punktów. Do wicelidera traci trzy oczka. Perspektywa baraży, a nawet awansu jest na wyciągnięcie ręki, zresztą promocja do wyższej ligi to nieukrywany cel.

Klubowi decydenci w próbie realizacji swoich planów niedawno zdecydowali się na zmianę trenera. Roszada nastąpiła po piątym tegorocznym meczu. Hutnik zaliczył serię pięciu remisów, w konsekwencji podziękowano dotychczasowemu trenerowi Bartłomiejowi Bobli, w jego miejsce zatrudniono Macieja Musiala. “Nowa miotła” zaczęła fatalnie. W meczu ze Stomilem krakowianie przegrali 0:3, później wygrali z KKS-em Kalisz 2:1, następnie remis z Chojniczanką 2:2, wygrana z Sandecją 1:0, a ostatnio rozgromili Polonię Bytom 4:1. Zatem Hutnik od czterech meczów nie schodzi z boiska pokonany, przyjeżdża do Elbląga w formie budzącej respekt.

W kadrze Hutnika nie brakuje zawodników z ekstraklasową przeszłością. Ponad 200 występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce ma były gracz Arki Gdynia czy Cracovii Marcin Budziński. Czwartą bramkę w ostatnim meczu z Polonią Bytom strzelił Deniss Rakels. 32-letni Łotysz w przeszłości reprezentował m.in. Lech Poznań, Zagłębie Lubin, również Cracovię. W Ekstraklasie rozegrał 93 mecze, zdobył 27 goli.

Olimpia przystąpi do meczu z serią trzech meczów bez porażki. Jak doskonale wiemy, owe spotkania rozgrywane były “pod batutą” nowego trenera Sebastiana Letniowskiego, który w meczu z Hutnikiem będzie musiał poradzić sobie bez jednego z najważniejszych piłkarzy. W ostatnim meczu ósmą żółtą kartkę ujrzał Michał Kuczałek, tym samym czeka go przymusowa pauza.

Akurat nieobecność tego zawodnika to nieodzowna strata, bo mowa o filarze zespołu, który ma ponad 100 występów w Olimpii. Kuczałek jest również najlepszym strzelcem drużyny w trwającym sezonie (wraz z Adamem Żakiem), szóstego gola strzelił w ostatnim wygranym meczu z KKS-em Kalisz.

Bilans konfrontacji

15 meczów: 4 zwycięstwa Olimpii, 3 remisy, 8 wygranych Hutnika

bramki: 17:14 dla Hutnika

06.09.1981 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:0

04.04.1982 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 2:0 (Sobczyk x2)

06.10.1985 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:1 (Spychalski)

18.05.1986 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 3:0

09.11.1986 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 3:1 (Rajkiewicz)

14.06.1987 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 3:0 (Rajkiewicz, Spychalski, Radowski)

13.09.1987 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:1 (Szeląg)

17.04.1988 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:1 (Szeląg)

03.10.2020 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 0:1

10.04.2021 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 0:0

07.08.2021 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:0 (Piekarski)

27.11.2021 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 0:3 (Senkevich, Czarny, Stanisławski)

10.09.2022 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:1 (Famulak)

15.04.2023 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 0:1

21.10.2023 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 1:0

Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków w sobotę, 4 maja, godz. 17.. Transmisja spotkania w WP Pilot.

