Aleksandry w święto teatru

Emocje, oczekiwanie, radość – przed nami 61. Międzynarodowy Dzień Teatru, święto wszystkich, którzy kochają teatr. Z tej okazji w niedzielę na elbląskiej scenie zostaną wręczone coroczne nagrody – Aleksandry.

Dzień Teatru ustanowiono w czerwcu 1961 r. podczas 9. Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute – ITI) w Helsinkach. Jego ustanowienie zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent fińskiego Instytutu ITI. Dzień obchodów ustalona na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu. Od tego czasu jest obchodzony corocznie przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie. 27 marca rozsyłana jest wiadomość tłumaczona na ponad 20 języków od wybitnego człowieka teatru, która zawiera jego przemyślenia na temat teatru i światowej harmonii. Pierwszą taka wiadomość wysłał w 1962 roku Jean Cocteau.

Elbląski teatr po raz kolejny włącza się w obchody święta. - Jesteśmy podekscytowani, że znów możemy otworzyć się dla ludzi – zaprezentować nominowanych i zwycięzców Aleksandrów – informuje Teatr im. Aleksandra Sewruka.

Coroczne nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: Kobieca i Męska Rola Roku, Przyjaciel Teatru i Najwierniejszy Widz Zbiorowy. W tym roku nominowani do nagród zostali: Teresa Suchodolska za rolę Angeli w monodramie „Mój boski rozwód", Ewelina Bemnarek za rolę Gerdy w „Królowej Śniegu" i Marta Masłowska za wcielenie się w Małą Rozbójniczkę w tym samym spektaklu. W męskim gronie nominowanych znaleźli się: Lesław Ostaszkiewicz za role Stańczyka w „Weselu" i Króla w „Królowej Śniegu" oraz Krzysztof Żabka za rolę Kruka w „Królowej".

Poza wręczeniem nagród i prezentacją efektów termomodernizacji budynku teatru, aktorzy przedstawią muzyczny program artystyczny, a Teresa Suchodolska zaprezentuje się w swoim ostatnim monodramie – „Mój boski rozwód".

- Długie miesiące pandemii wyłączyły nas z aktywnego świętowania, kiedy jedyną przestrzenią do celebracji był internet. Czuliśmy, że umyka nam coś bardzo ważnego – kontakt z widzami, ten bezpośredni, na scenie, widowni. Pomimo panującego nastroju niepewności i strachu wierzymy, że choć na chwilę oderwiemy się myślami od tego, co martwi i boli. Chcemy być razem, jednoczyć się i solidaryzować – w końcu teatr jest dla wszystkich. Dlatego tak bardzo cieszymy się myśl, że to już w niedzielę... - informują pracownicy Teatru im. Aleksandra Sewruka.

Są jeszcze bilety na to niedzielne wydarzenie (początek o godz. 17). Można je kupić przez stronę teatru.