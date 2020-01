Alicja Majewska w Światowidzie

22 marca odbędzie się wyjątkowy Koncert Galowy w ramach XXIV edycji Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”, organizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Gwiazdą wieczoru, która uświetni to wydarzenie, będzie Alicja Majewska. Artystka wystąpi z Włodzimierzem Korczem i Warsaw Opera Quartet.

Festiwal „…czy to jest kochanie?” to szczególna impreza, której celem jest popularyzacja sztuki recytatorskiej i poezji śpiewanej. Impreza ma charakter otwarty, jest skierowana do artystów, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, dorosłych. Będzie to już dwudziesta czwarta edycja wydarzenia.

Alicja Majewska to wybitna artystka, znana z wielu niezapomnianych przebojów. „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Być kobietą”, „Żyć się chce”, są nucone przez wszystkie pokolenia. Za swoje dokonania artystyczne została nagrodzona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Współpracowała z wybitnymi osobowościami naszej sceny, takimi jak Andrzej Zucha, Zbigniew Wodecki, Jerzy Połomski, Grzegorz Markowski i Ryszard Rynkowski. Ostatnio, w 2019 roku, była jurorką i trenerką w programie TVP2 The Voice Senior. W swoich utworach porusza ważne kwestie, ale w sposób zachęcający do uśmiechu i pogody ducha, aż „żyć się chce”.

Wraz z początkiem astronomicznej wiosny, zapraszamy na Koncert Galowy XXIV edycji Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” w wykonaniu Alicji Majewskiej, 22 marca o godzinie 18.00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Wydarzenie poprzedzi koncert laureatów tegorocznego Festiwalu. Cena biletu to 90 zł.

Bilety na Koncert można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30.