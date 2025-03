Amelia w kinie Światowid

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka zaprasza na spotkanie ekstra. 13 marca o 18.00 będzie okazja, żeby obejrzeć kultowy film „Amelia”.

DKF ekstra, to cykl projekcji pod patronatem DKF-u im. A. Munka, które odbywają się poza regularnymi spotkaniami. To szansa, żeby przyjść m.in. na klasykę kina. 13 marca w repertuarze pojawi się przepiękny film Jean-Pierre'a Jeuneta pt. „Amelia”.

To wielki przebój polskich kin na początku obecnego stulecia. Znany z oryginalnego stylu francuski twórca wykorzystał osobliwy charakter swojego filmowego pisma, by przedstawić wyjątkową historię młodej paryżanki szukającej miłości. Dzięki tej zabawnej i wzruszającej opowieści do gwiazd pierwszej wielkości francuskiego kina awansowała 24-letnia wówczas Audrey Tautou, której partneruje Mathieu Kassovitz.

Bilety na spotkania DKF-owe dostępne są w kasie kina, na stronie www.kino.swiatowid.elblag.pl.