Antoni Czyżyk: Przyjadą najlepsi tancerze z Polski i świata

- Ci, którzy przyjadą do Elbląga będą chcieli dać z siebie wszystko, żeby zatańczyć na wieczornej gali. To jest taki moment, gdzie każdy tancerz chciałby się zaprezentować z jak najlepszej strony - mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid". 18 października rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup".

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wywiadu, w którym Antoni Czyżyk, Dyrektor Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu oraz Prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego, opowiada o nadchodzącym Międzynarodowym Festiwalu Tańca Baltic Cup. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 18-20 października, przyciągnie do Elbląga najlepsze pary taneczne z całego świata.

Antoni Czyżyk w rozmowie z Kamilem Czyżakiem zdradza kulisy organizacji festiwalu i mówi o tym, co czeka nas podczas tych trzech dni pełnych emocji i pięknych tanecznych występów.