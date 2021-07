Architekt z malarskim talentem. Prace Alfreda Arndta w elbląskim muzeum

Pod znakiem akwareli i rysunków upłynął wczorajszy (15 lipca) wernisaż w elbląskim muzeum. Już można oglądać tam wystawę związanego z Elblągiem Alfreda Arndta. Zobacz zdjęcia.

Wystawę zorganizowało wspólnymi siłami Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Kulturzentrum Ostpreußen w Ellingen.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Wolfgangowi Freybergowi za udostępnienie wystawy ze zbiorów Kulturzentrum – mówił dyrektor elbląskiego muzeum, Lech Trawicki. - Mają państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z pracami wykonanymi 100 lat temu w okolicach Elbląga – podkreślił.

Ekspozycję zaprezentował dyrektor Kulturzentrum Ostpreußen w Ellingen, Wolfgang Freyberg. Podkreślił, że zorganizowanie wystawy prac Alfreda Arndta w Elblągu planowano już wcześniej, przeszkodziła w tym jednak pandemia.

- Alfred Arndt pochodził z biednej rodziny z Elbląga, jednakże dzięki swojemu talentowi został później technikiem budowlanym, jak również malarzem. Zdobył sławę m. in. przez to, że jego droga życiowa doprowadziła go do bardzo znanego kierunku sztuki, Bauhausu, co również uwidacznia się w jego sztuce malarskiej – mówił. Przypomniał, że projektanci mebli czy przedmiotów codziennego użytku do dziś czerpią wiele z tego kierunku.

Jak podkreślał Wolfgang Freyberg, prace Arndta zostały wystawione w Elblągu dzięki zaangażowaniu jego rodziny, która odziedziczyła jego dzieła.

- To wspaniale, że wystawa dzieł mojego taty odbywa się w jego mieście rodzinnym – napisał w liście skierowanym do elbląskiego muzeum i uczestników wystawy syn Alfreda Arndta.

- Prezentowane na wystawie prace Arndta, głównie rysunki, akwarele i pastele, są artystyczną dokumentacją podróży, które odbywał w latach trzydziestych XX w. do Prus Wschodnich, uwieczniając m. in. widoki Zalewu Wiślanego i położonych nad nim miasteczek i wsi, a także pejzaże Mierzei Kurońskiej z piaszczystymi plażami, ruchomymi wydmami i tradycyjnymi łodziami rybackimi oraz mazurskie krajobrazy. Na wystawie zaprezentowanych zostanie także kilka szkicowników Arndta z wcześniejszych lat, zawierających m. in. wykonane tuszem ujęcia różnych elbląskich zakątków – tak o wystawie prac Alfreda Arndta pisze dr Joanna Szkolnicka z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Alfred Arndt urodził się w 1898 r. w Elblągu. W 1921 r. osiadł w Weimarze, gdzie pobierał nauki w uczelni artystycznej Bauhaus pod kierunkiem takich twórców jak Paul Klee czy Wassily Kandinsky. Zasłynął jako architekt, ale pozostawił po sobie także liczne dzieła malarskie. Zmarł w 1976.

Program Bauhausu – jak podaje Encyklopedia PWN - „zakładał dążenie do stworzenia nowoczesnej architektury, łączącej pod swoim prymatem wszystkie dziedziny sztuki i rzemiosła artystycznego na wzór średniowiecznych strzech budowlanych. Podstawowym celem było wypracowanie prostych, rzeczowych i funkcjonalnych form architektonicznych, opartych na znajomości współczesnych materiałów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych, gwarantujących estetyczną i techniczną jedność dzieła. W myśl tego założenia program nauki w Bauhausie obejmował oprócz dyscyplin ściśle technicznych także wszechstronne wykształcenie plastyczne (zagadnienia formy i koloru, zasady kompozycji, kształtowanie przestrzeni) i praktyczne”.

Prace Alfreda Arndta pozostaną w elbląskim muzeum do 30 września.