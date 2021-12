Artystyczne ferie w Światowidzie

Ferie to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku, a dla rodziców często wyzwanie, jak ten czas zagospodarować. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu przygotowało ciekawą ofertę dla dzieci, które chcą wziąć udział w artystycznych aktywnościach!

Tematem przewodnim feryjnych zajęć będzie zima. Dzieci wykonają zimowe chatki, bałwany a zabawę w czasie wolnym urozmaici sztuczny śnieg. Stworzymy masę ozdób, podkładek, mas plastycznych, zimowych obrazów oraz przedmiotów domowego użytku. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy. Zapraszamy!

- Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Elbląga, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu przygotowało ciekawą ofertę na ferie zimowe. W tym roku proponujemy ferie ogólnoplastyczne w trakcie których dzieci wzbogacą swoją wiedzę i będzie to dla nich wyjątkowa okazja do twórczej, samodzielnej pracy, dającej możliwość wykazania się pomysłowością i fantazją – zapowiadają organizatorzy.

- Na dzieci codziennie od poniedziałku do piątku będzie czekać wiele aktywności. Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 10.00 do 12.00. Karnety można zakupić na dwa tygodnie lub minimum na tydzień. Koszt udziału dziecka to 150 zł za tydzień – dodają organizatorzy.

Terminy zajęć

24.01-28.01.2022 – tydzień I

31.01-04.02.2022 – tydzień II

Zapisy i więcej informacji:

e-mail: agata.marcinkowska@swiatowid.elblag.pl