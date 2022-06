Atari. Legenda w świecie gier (Co jest grane? Odc. 6)

- Kiedy w 1986 stałem się szczęśliwym posiadaczem komputera osobistego wyprodukowanego przez Atari, a był to model 65XE wraz z magnetofonem XC12 oraz dwoma joystickami, nie zastanawiałem się nad historią powstania firmy. Z pewnością warto ją przybliżyć patrząc przez pryzmat jej tzw. złotego okresu, czyli pierwszej dekady funkcjonowania rynku gier wideo, którego była pionierem - opowiada Andrzej Krawczyński z Arcade Classics Muzeum Elbląg. Atari kończy 50 lat i o tej firmie dziś parę słów.... Jak zawsze w naszym cyklu zapraszamy też do konkursu.

Atari Inc. powstało 27 czerwca 1972 roku w Sunnyvale, w stanie Kalifornia, za sprawą dwóch przyjaciół: Nolana Bushnella i Teda Dabneya. Panowie mieli już na koncie pewien sukces, gdyż rok wcześniej zbudowali automat do gier Computer Space, jednakże ze względu na bardzo skomplikowaną obsługę nie odniósł on komercyjnego sukcesu, co jednak nie zniechęciło jego twórców. We wrześniu 1972 roku w małym barze w Sunnyvale zainstalowali prototyp gry o nazwie Pong, która imitowała za swoim pośrednictwem grę w ping ponga. Efekt był oszałamiający, dzięki czemu produkcja pierwszych na świecie automatów do gier wykorzystujących kineskop, dwa potencjometry oraz wrzutnik monet ruszyła pełną parą. Do końca 1973 roku sprzedano ich 2500, a do końca 1974 roku 8000. Dzięki spektakularnemu sukcesowi Ponga przedsiębiorstwo Bushnella i Dabneya stało się liderem w produkcji i dystrybucji automatów do gier wideo, choć nie tylko.

- W grudniu 1975 roku, w najlepszym okresie sprzedażowym, Atari wprowadza na amerykański rynek domową wersję Ponga, podłączaną do telewizora, której pierwsza transza stanowiła 150 tysięcy egzemplarzy, kosztowała 100 dolarów i sprzedała się błyskawicznie. Przyczyniło się to do objęcia pozycji lidera również na rynku gier domowych, przebijając wyniki ówczesnych konkurentów: Magnavox i Coleco - mówi Andrzej Krawczyński.

Kustosz Arcade Classics Muzeum Elbląg wskazuje, że w związku z planami dalszego dynamicznego rozwoju, a przede wszystkim potrzebą niezbędnego napływu kapitału, Nolan i Ted podjęli decyzję o sprzedaży Atari w 1976 roku na rzecz wytwórni Warner Communications (obecnie Warner Media, LLC.) za 28 milionów dolarów. Do końca 1981 roku obroty Atari osiągnęły 2 miliardy dolarów, dzięki czemu przedsiębiorstwo stało się najprężniej rozwijającym nie tylko w przemyśle rozrywkowym, lecz w całej historii rozwoju przemysłowego Stanów Zjednoczonych. To czas, kiedy na liniach montażowych powstawały tak kultowe automaty do gier jak Space Invaders, Pac-Man i Asteroids, niestety w związku z krachem w przemyśle rozrywkowym w 1983 roku, Atari wstrzymało rozwój nowych produktów, m.in. doskonale zapowiadającej się kolejnej konsoli do gier.

Ulotka reklamowa pierwszego pinballa Atari, Airborne Avenger, wydanego w 1977 r. Fot. Andrzej Krawczyński

Sławy związane z firmą Atari Inc. jak również z sukcesorami tej firmy, Atari Games Corporation oraz Atari Corporation, to między innymi: Steve Jobs i Steve Wozniak, twórcy marki Apple, Jack Tramiel (Jacek Trzmiel - Polak z pochodzenia), twórca marki Commodore i właściciel Atari Corporation.

- Ciekawostką jest, że Atari oprócz automatów arcade i gier telewizyjnych zbudowało kilka modeli pinballi. Pierwszego z nich prezentuje fotografia ulotki reklamowej Airborne Avenger wyprodukowanego w 1977 roku. Do najpopularniejszych produktów Atari w Polsce należały konsole do gier telewizyjnych Atari 2600, Atari Jaguar; 8-bitowe komputery domowe Atari 800XL, Atari 65XE, Atari 130XE; rodzina komputerów osobistych ST oraz 32-bitowych komputerów osobistych jakim były Atari Falcon 030 - mówi kustosz Arcade Classics Muzeum.

Przez minione pięć dekad marka Atari należała do kilku podmiotów, jednakże od 2003 roku prawa do tej legendarnej nazwy posiada francuski wydawca gier komputerowych Infogrames NA., który po jej nabyciu przemianował nazwę swojej macierzystej firmy na pierwotną nazwę firmy wizjonerów z Sunnyvale, Atari Inc. Dzięki temu społeczność Atari na wszystkich kontynentach będzie mogła świętować wielki jubileusz marki wzbudzającej podziw i nostalgię przez minione 50 lat.

- Elblążanie również będą mogli w nim uczestniczyć za sprawą Arcade Classics Muzeum Elbląg, gdyż wśród znajdujących się w nim klasyków gier wideo dla sympatyków firmy Atari przygotowano oryginalny automat Maximum Force - strzelankę z bronią lekką, wydaną w 1997 roku przez Atari Games. Oprócz cyklicznego konkursu dla Czytelników portElu, muzeum gier zorganizowało promocję na hasło ,,Atari", dzięki której, każdy zwiedzający w okresie do końca czerwca otrzyma w cenie biletu upoważniającego do dwugodzinnego pobytu trzecią godzinę gratis. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wejście do muzeum najpóźniej o godzinie 17, a w przypadku dzieci również wejście z pełnoletnim opiekunem - zaprasza Andrzej Krawczyński.

Jak zawsze w naszym cyklu artykułów zapraszamy do konkursu. O nim więcej tutaj. O Arcade Classics Muzeum więcej na jego stronie internetowej.