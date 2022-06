Konkurs. Atari. Legenda w świecie gier (Co jest grane? Odc. 6)

O rocznicy powstania Atari w kolejnej części naszego cyklu "Co jest grane?" opowiada Andrzej Krawczyński, kustosz Arcade Classics Muzeum Elbląg. Jak zawsze przy okazji kolejnego odcinka zapraszamy do konkursu.

- Kiedy w 1986 stałem się szczęśliwym posiadaczem komputera osobistego wyprodukowanego przez Atari, a był to model 65XE wraz z magnetofonem XC12 oraz dwoma joystickami, nie zastanawiałem się nad historią powstania firmy. Z pewnością warto ją przybliżyć patrząc przez pryzmat jej tzw. złotego okresu, czyli pierwszej dekady funkcjonowania rynku gier wideo, którego była pionierem - opowiada Andrzej Krawczyński z Arcade Classics Muzeum Elbląg. Historię Atari przybliża on w tym artykule.

Zachęcamy do lektury i tradycyjnie zapraszamy do konkursu. Do wygrania jak co miesiąc dwie podwójne wejściówki do muzeum gier arcade, a także gadżety i pisma związane z grami.

