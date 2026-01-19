"Autoportret dojrzałości" w Światowidzie

21 stycznia 2026 w Holu Głównym Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu powróci wystawa "Autoportret dojrzałości". Pierwsza odsłona wystawy odbyła się 5 grudnia podczas wydarzenia „Targi Seniora. Teraz My!" i stanowiła zapowiedź projektu oraz prezentowanych prac. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 31 marca 2026 roku.

Wystawa jest zwieńczeniem warsztatów „Fotografia i autoportret artystyczny 60+", skierowanych do osób zainteresowanych twórczym poznawaniem siebie poprzez fotografię. Zajęcia były przestrzenią do refleksji, pracy z obrazem oraz świadomego budowania własnego wizerunku, a także okazją do artystycznej aktywności i wymiany doświadczeń w gronie uczestników.

Autoportret to coś znacznie więcej niż zwykłe zdjęcie własnej twarzy. Jest to wyjątkowa forma artystycznej ekspresji, która pozwala na chwilę się zatrzymać, spojrzeć w głąb siebie i spróbować odpowiedzieć na pytanie o własną tożsamość – o to, kim jesteśmy w danym momencie życia.

Fotografie prezentowane na wystawie powstały w wyniku procesu twórczego, który dla uczestników warsztatów stał się osobistą wędrówką w głąb własnych emocji, doświadczeń i cech osobowości. Każdy z nich stworzył autorską wizję autoportretu, samodzielnie wybierając rekwizyty, strój, kolory, makijaż oraz sposób wyrażenia uczuć. Praca z lustrem, światłem i kompozycją pozwoliła uchwycić szczere emocje oraz naturalny wyraz twarzy. Ważnym elementem tego procesu była także muzyka, wspierająca budowanie nastroju i indywidualnej atmosfery fotografii.

Rezultatem tej drogi są portrety nasycone autentycznością, odwagą i osobistymi historiami. Każda fotografia stanowi zapis przeżyć, pasji i doświadczeń, tworząc wyjątkową mozaikę dojrzałości.

Wystawa „Autoportret dojrzałości" pokazuje, że dojrzałość może mieć wiele form, kolorów i opowieści. Jest ona efektem pracy uczestników warsztatów „Fotografia i autoportret artystyczny 60+", realizowanych w ramach projektu „Wizje Dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+", prowadzonych przez Urszulę Zajko-Olejniczak. Prezentowane prace to nie tylko portrety, lecz także obrazy osobowości, w których odnaleźć można pasje, marzenia, wrażliwość oraz indywidualne spojrzenie na siebie. Każdy kadr staje się osobistą narracją i artystyczną interpretacją życiowej drogi, doświadczeń oraz tożsamości autorów.

Wernisaż wystawy „Autoportret dojrzałości"

Informacje organizacyjne

Data: 21 stycznia 2026

Godzina: 18:00

Miejsce: Hol Główny Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu

Wystawa potrwa do 31.03.2026

Wstęp wolny

Projekt "Wizje dojrzałości - Akademia Twórczego Seniora 60+" objęty został wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.