Autorka książek o ryjówce Florce w bibliotece

W sobotę, 19 września o godz. 12 zapraszamy najmłodszych z opiekunami na spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel – autorką książek dla najmłodszych, m. in. uwielbianego przez dzieci cyklu o sympatycznej ryjówce Florce. Spotkanie w bibliotece poświęcone będzie jednej z ostatnich książek autorki pt. „Pracownia Aurory”. Wstęp wolny.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel – doktor literaturoznawstwa, autorka ponad 20 książek dla dzieci, a także scenariuszy i tekstów do podręczników oraz bajek terapeutycznych. Jej „Kamienica”, „Gębolud”, „Kosmita” oraz „O słodkiej królewnie i pięknym księciu” nominowane były do tytułu Książki Roku polskiej sekcji IBBY. Jest także laureatką wielu nagród, m.in. Nagrody Edukacja za serię o Plastelinku oraz Bestsellerka i Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego za książki o ryjówce Florce - „Florka. Z pamiętnika ryjówki” oraz „Florka. Listy do Józefiny”. Opowieść o pewnej niezależnej dziewczynce „Maleńkie królestwo królewny Aurelki” wygrała konkurs na Najpiękniejszą Książkę Roku Przecinek i kropka 2009, a „Florka. Zapiski ryjówki” została nagrodzona w konkursie Empiku „Przecinek i Kropka” na Najlepszą Książkę Dziecięcą 2017 roku.

Harmonogram kolejnych spotkań w ramach projektu „Biblioteka w ogrodzie”:

26.09 - warsztaty dla młodzieży „Las w słoiku”

24.10 - spotkanie poświęcone czworonogom (Fundacja Psy Dzieciom)

10.10 - spotkanie autorskie z Agnieszką Żelewską

Podczas spotkań prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią SARS-CoV-2.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

ul. Zamkowa 1

e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl

tel. (55) 625 60 23

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Biblioteka w ogrodzie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.