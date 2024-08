Banda Czworga na zakończenie Letniego Salonu Muzycznego

Dobiegł końca XXVII Letni Salon Muzyczny w Bażantarni. Zobacz zdjęcia z dzisiejszego (25 sierpnia) finału imprezy. Zobacz zdjęcia.

- Niezależnie od tego, którą mamy edycję Letniego Salonu Muzycznego, to wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem, a zawdzięczamy to wyjątkowemu miejscu, jakim jest muszla koncertowa w Bażantarni i te piękne okoliczności przyrody - mówi Kamil Zimnicki, wiceprezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. - Widać, że mieszkańcy są zainteresowani, mamy stałą publikę. Pamiętam, że w zeszłym roku mieliśmy taką ulewę, że publiczność była z artystami na scenie, nawet pogoda ich nie zniechęciła i byli z nami do końca. Bardzo się z tego cieszymy. Nawet w komentarzach w lokalnych mediach z dużym wyprzedzeniem pojawiają się pytania, kiedy program kolejnego salonu? To bardzo motywujące.

Co wyróżnia Letni Salon Muzyczny na tle innych wydarzeń, których latem przecież nie brakuje?

- Różnorodność. Mieliśmy tu różnorodne formy muzyczne i teatralne. Każdy może znaleźć coś dla siebie i mile spędzić czas – stwierdza Kamil Zimnicki.

fot. Mikołaj Sobczak

Ostatnim akordem tegorocznego salonu był występ „Bandy Czworga”. Jak czytaliśmy w zapowiedzi wydarzenia, to grupa o elbląskim rodowodzie, której członkowie określają swoją twórczość jako folk historyczny. Koncert poprzedził kolejny spacer przyrodniczo-historyczny "Tajemnice Bażantarni". Po występie Bandy Czworga odbył się natomiast wernisaż prac Ewy Bednarskiej-Siwilewicz „Pomiędzy wodą a kolorem”. To część wystawy, która we wrześniu wspólnie z pracami Haliny Różewicz-Książkiewicz i Jerzego Domino będzie prezentowana w Centrum Kultury w Rudominie (rej. Wileński, Litwa).

Ostatni koncert tegorocznego Letniego Salonu Muzycznego był okazją do podziękowań. Teresa Wojcinowicz, prezes ETK, dziękowała m. in. współorganizującemu imprezę Teatrowi im. A. Sewruka, przewodnikom spacerów historyczno-przyrodniczych z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, patronom medialnym, wolontariuszom, sponsorom i innym zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.

- Dziękuję przede wszystkim państwu za to, że byliście i jesteście z nami – zwróciła się do publiczności Teresa Wojcinowicz.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Letniego Salonu Muzycznego