Banksterzy dla dorosłych

Kino Światowid zaprasza na kolejną projekcję w ramach cyklu "Wtorkowe Kino Dla Dorosłych". 20 października o godz. 12:00 seniorzy obejrzą film Marcina Ziębińskiego pt."Banksterzy".

„Banksterzy” to opowieść o systemie bankowym, o mechanizmach jego funkcjonowania, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, generujących zdarzenia mające wpływ bezpośrednio lub pośrednio na życie codzienne milionów ludzi. To także rzecz o instytucji zaufania publicznego, która perfidnie, świadomie i konsekwentnie nadużywała tego zaufania w stosunku do swoich klientów, o totalnej bezsilności i inercji systemu nadzoru bankowego i struktur państwa, które winny dawać gwarancję stabilności i bezpieczeństwa także finansowego obywatelom, o bezwzględnych działaniach w imię partykularnych interesów zwalczających się ugrupowań politycznych. Ale nasza opowieść jest przede wszystkim o ludziach, ich namiętnościach, dążeniach, marzeniach i o pieniądzu, który jest tu siłą sprawczą, wartością samą w sobie i środkiem do osiągnięcia celu

Reżyseria: Marcin Ziębiński

Obsada: Antoni Królikowski, Magdalena Lamparska, Katarzyna Zawadzka, Tomasz Karolak, Jan Frycz, Rafał Zawierucha

Produkcja: Polska 2020

Czas: 104 min