Baptyści zapraszają na koncert

Beata Bednarz wystąpi w Kościele Chrześcijan Baptystów w Elblągu; zaśpiewa pieśni chrześcijańskie i kolędy.

Koncert odbędzie się 5 grudnia 2026 r. w Kościele Chrześcijan Baptystów w Elblągu przy ul. Bema 55a. W repertuarze będą pieśni chrześcijańskie i kolędy. Wstęp wolny.

Beata Bednarz jest absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie obecnie również wykłada. Karierę zaczęła w 1985 r., realizuje się w różnych gatunkach muzycznych – od jazzu i bluesa po gospel oraz muzykę rozrywkową.