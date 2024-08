Barokowe odcienie lutni i organów we Fromborku

Zbliża się tegoroczna edycja Copernicus Open Festival 2024. Jednym z pierwszych punktów programu festiwalu jest koncert „Barokowe odcienie lutni i organów” zespołu Luteduo Plus.

Odbędzie się on 22 sierpnia o godzinie 19.00 we wspaniałym ogrodzie przy Szpitalu św. Ducha przy ulicy Starej 6 (Dział Historii Medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku). Zagrają: Anna Kowalska (gitara barokowa), Anton Birula (teorba) oraz Alisa Birula (organy).

"Luteduo", czyli Anna i Anton, popularyzują zapomniany repertuar na dwie lutnie barokowe, w tym dzieła J. S. Bacha i S. L. Weissa. Ich projekty koncertowe były prezentowane na międzynarodowych festiwalach muzycznych na całym świecie.

"Plus" to Alisa, która od 2015 roku gra na organach. W tym czasie zdobyła już liczne nagrody na prestiżowych konkursach organowych i ma za sobą występy na wielu międzynarodowych festiwalach.

Repertuar koncertu obejmuje utwory na gitarę barokową, teorbę i organy, prezentując dzieła włoskich i hiszpańskich lutnistów oraz J.S. Bacha, A. Forqueraya i A. Vivaldiego. Te trzy instrumenty odtwarzają kameralną, spontaniczną muzykę barokową, przenosząc słuchaczy w atmosferę XVII-wiecznych Włoch.

Będziemy mieli przyjemność wysłuchać następujących utworów:

D. Buxtehude (1637-1707) - Toccata i Fuga

A. Piccinini (1566-1638) - Ciacona in partite variate

S. de Murcia (1682-1740) - Folias Galegas

J. S. Bach (1685-1750) - Preludium i Fuga C-dur BWV545

G. Sanz (1640-1710) - Rujero i Paradetas oraz Canarios

A. Forqueray (1672-1745) - Le Carillon de Passy oraz La Latour

A. Vivaldi (1678-1741) - Concerto D major

J. S. Bach (1685-1750) - Badinerie

Zapraszamy serdecznie do Fromborka!