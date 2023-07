Beatlesi na jazzowo, wystawa i DJ kolektyw Jazxing nad rzeką

Spacer nad rzekę Elbląg można połączyć z emocjami kulturalnymi. W piątek na Przystani Grupy Wodnej posłuchamy muzyki słynnej czwórki z Liverpool w jazzowych aranżacjach grupy Imienowski Jazz Set, a w sobotę w Kiosku wernisaż prac plastycznych i koncert trójmiejskiej grupy Jazxing.

Propozycje kolejnych plenerowych kulturalnych aktywności wakacyjnych serwuje Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tym razem łączymy super widok na elbląską starówkę od strony rzeki z przyjemnością obcowania ze sztuką dźwiękową i plastyczną. W piątek i sobotę zapraszamy na taras widokowy na Przystani Grupy Wodnej oraz do mini galerii nazywanej Kioskiem Kultury:

28 lipca (piątek)

godz. 19 - koncert Jazz Beatles | Imienowski Jazz Set

Wstęp wolny

Usłyszycie cały przekrój utworów skomponowanych przez członków grupy The Beatles: Can't Buy Me Love, Hey Jude, Get Back, Let It Be, Michelle, Yesterday, Come Together i wiele innych znanych Wam przebojów. Utwory z różnych płyt zostaną zaprezentowane w zupełnie innej, niecodziennej, a czasem nieoczekiwanej perspektywie, w jazzowej interpretacji.

Zagra dla Państwa "Imienowski Jazz Set" w składzie:

Bartosz Krzywda - instrumenty klawiszowe

Michał Lasota - perkusja

Tomasz Imienowski - gitara basowa

29 lipca (sobota)

godz. 19 - Horizon Royale | wernisaż prac Jany Denisiuk w Kiosku Kultury

godz. 20 - koncert Jazxing | DJ set

Wstęp wolny

Jana Denisiuk o swojej wystawie:

Jeśli tropikalne krajobrazy z reklam agencji turystycznych nie dają Ci spokoju, wyobraź sobie, że teraz są w zasięgu ręki. Horizon Royale to możliwość indywidualnego przeżycia momentu w rajskim schronieniu natury, która nie wymaga lat pracy i dni urlopowych, wyrzutów sumienia po zostawionym śladzie węglowym czy też idealnego beach body. To egzotyczna przyjemność w czystej formie, domowe wakacje dla odpowiedzialnych i świadomych miłośników luksusu.

Jana Denisiuk jest absolwentką Wydziału Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Interesuje się powszechnymi zjawiskami, zachodzącymi w przestrzeni publicznej i domowej oraz tam, gdzie się one przecinają. W swojej praktyce porusza tematy takie jak tworzenie iluzji sensorycznych na rzecz kapitału czy substytuowanie naturalnego szczęścia sztucznie stworzonym środowiskiem. Często inspiruje się estetyką cleancore, opakowaniami produktów sklepowych, rzeczami przyziemnymi.

JAZXING

Duet producencko-dj'ski Mateusza Filipiuka oraz Jakuba Sautycza. Twórczość duetu zarówno autorska i remixowa pojawiała się pod szyldem wydawnictw Polena Recordings, Father And Son Records And Tapes Maćka Sienkiewicza i w nieistniejącym już Transatlantyku, a także w brytyjskiej wytwórni Eclectics. Obecnie, duet promuje w formie swój debiutancki albumu pt. „Pearls Of The Baltic Sea”, który został wydany przez Higher Love Recordings z Brighton. Dj-sety Jazxing, to hipnotyczna podróż balansująca na granicy relaksu, rozrywki i wyraźnej nuty melancholii poprzez brzmienia nowoczesnego cosmic disco, balearic beat, electro, synth wave, post-punk czy acid house - zawsze podlanych krautową motoryką i repetytywnością dub'u.

Koncerty realizowane są w ramach projektu Elbląskie Święto Muzyki część II finansowanego z Budżetu Obywatelskiego przez Samorząd Miasta Elbląg.

Wystawa Horizon Royale jest częścią projektu Kiosk Kultury finansowanego z Budżetu Obywatelskiego przez Samorząd Miasta Elbląg.