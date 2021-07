Bez Pestek w Bażantarni

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kolejny koncert w Bażantarni. W najbliższą niedzielę wystąpi Mikołaj Ostrowski w recitalu "Bez Pestek."

„Bez Pestek.”, to tytuł recitalu Mikołaja Ostrowskiego. Elblążanom znany jest ze wspaniałych kreacji aktorskich na scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka m.in., jako Mistrz Ceremonii w „Cabarecie” (za tę rolę stał się laureatem Nagrody „Aleksandra”). Mieliśmy też okazję podziwiać jego kunszt wokalny w minioną niedzielę, w spektaklu „Nie wszystko czerwone – Wysocki, Okudżawa” a w ubiegłym roku w spektaklu „Kaczmarski – 4 pory niepokoju”. Pamiętamy oryginalny, nie do podrobienia głos, pełen emocji, ogromną wrażliwość w odczytywaniu zarówno polskich jak i rosyjskich bardów. Po raz pierwszy wystąpi na scenie muszli koncertowej w Bażantarni z recitalem, na który złożą się perełki piosenki poetyckiej, znane i lubiane utwory, które wyszły spod pióra m.in. Agnieszki Osieckiej, Kory, Korteza czy Wojciecha Młynarskiego w ciekawych aranżacjach. Mikołajowi Ostrowskiemu towarzyszyć będzie zespół w składzie: Dariusz Łapkowski – instrumenty klawiszowe, Marcin MarS Sadowski - gitary, Krzysztof Narodowski - perkusja, Marcin TuBass Tubielewicz - gitara basowa.

Mikołaj Ostrowski, to artysta młodego pokolenia Będąc absolwentem renomowanego Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni im. Danuty Baduszkowej zdobył szeroko pojęte umiejętności aktorskie, dlatego też gościnie występuję na wielu polskich scenach, również muzycznych – od Olsztyna, po Łódź czy Gdynię. Jednak jego macierzystą sceną jest Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Scena to tylko jedna z jego pasji, kocha podróże, sport, ale też jest wielkim miłośnikiem zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psów. Dlatego też nie dziwi inicjatywa przeprowadzenia, przy okazji tegorocznych „bażantarniowych koncertów”, zbiórki na rzecz podopiecznych elbląskiego schroniska dla zwierząt. Wolontariusze będą zbierać wszystko, co będzie służyło ich podopiecznym, ale najwygodniejszą forma wsparcia są pieniądze wpadające do puszek.