Biblioteczna „Stacyjka” dla najmłodszych w maju

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na majowe zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy.

11.05 godz. 10:30 - spotkanie będzie inspirowane książką „Jaki to zawód” Anity Głowińskiej z serii Kicia Kocia, uwielbianej przez najmłodszych. Podczas zajęć wspólnie otworzymy książkowe okienka, w których ukrywają się przedstawiciele różnych zawodów. Z okazji Tygodnia Bibliotek dzieci dowiedzą się także, co można robić w bibliotece i kto w niej pracuje. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

25.05 godz. 10:30 - spotkanie będzie inspirowane książką „Zwierzęta i ich dzieci” Marzeny Kunickiej-Porwisz. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in., gdzie kangurzyca nosi swoje dzieci, które zwierzęce mamy są najbardziej opiekuńcze itp. W części plastycznej, z okazji zbliżającego się Dnia Matki, dzieci przygotują upominki z okazji tego święta dla swoich mam. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji i zapisy:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90