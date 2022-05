"Biblioteka kilkakrotnie większa". Wkrótce zmiany w wypożyczaniu online

W Bibliotece Elbląskiej jeszcze w tym roku zmieni się sposób zarządzania księgozbiorem. Na nowych rozwiązaniach skorzystają także czytelnicy.

Wszystko dzięki zakwalifikowaniu się przez elbląską książnicę do wprowadzenia w niej systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo, o czym zdecydowała Biblioteka Narodowa. Można tu mówić o pewnym sukcesie, bo elbląska jest jedną z 16 dużych bibliotek publicznych w kraju wybranych do wdrożenia nowych rozwiązań. Te zakładają integrację katalogu z innymi bibliotekami. W uproszczeniu: elbląscy czytelnicy łatwo przeszukają katalogi innych, najlepiej zaopatrzonych bibliotek w Polsce. Podobnie osoby z innych ośrodków uzyskają możliwość zapoznania się ze wszystkimi elbląskimi zbiorami.

Przeglądanie katalogów w ramach jednego systemu to oczywiście nie wszystko. Właśnie trwają prace związane z wdrożeniem nowych rozwiązań, które podjęli pracownicy Biblioteki Elbląskiej. Jednym z nich jest Adam Przesław.

- Jeżeli czytelnik jakiejś książki nie znajdzie u nas, zamówi ją dzięki funkcji wypożyczania międzybibliotecznego. Dla czytelnika biblioteka w Elblągu staje się więc jakby kilkakrotnie większa - mówi Adam Przesław. Wprawdzie do tej pory można było w bibliotece zamówić książki sprowadzane z innych miejsc w Polsce, teraz jednak taka opcja ma być dostępna online. Zanim to nastąpi, bibliotekę czeka kilka miesięcy przygotowań. Jak podkreśla Adam Przesław, nowy system, funkcjonujący w wielu miejscach na świecie, można na szczęście sprawnie dostosować do polskich i elbląskich realiów.

- Do tej pory system został wdrożony już w ponad 1800 instytucjach, 50 konsorcjach i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które używają Almy, wymienić należy University of Cambridge oraz Harvard University, a w Polsce Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagiellońską – podaje Biblioteka Elbląska na swojej stronie internetowej. Warto dodać, że miejska książnica nie poniesie w związku z wprowadzeniem nowego oprogramowania żadnych kosztów.

Fot. Mikołaj Sobczak

Te pokrywa Biblioteka Narodowa, operator systemu, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” i związanym z nim tworzeniem ogólnokrajowego systemu zarządzania zasobami bibliotek. Zmiany w zakresie wypożyczania online elbląskich czytelników czekają już na początku grudnia 2022. Samo przejście na nowe oprogramowanie ma być jednak dla użytkowników intuicyjne, bo interfejs, chociaż ma więcej możliwości, będzie działał podobnie. Jedyną niedogodnością, ale jednak sprzyjającą bezpieczeństwu, będzie konieczność ustawienia nowego hasła do konta.

- Dobre dla czytelnika będzie także to, że opisy bibliograficzne w systemie będą ujednolicone dla wszystkich bibliotek - zaznacza Adam Przesław.