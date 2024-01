Bitwa już namalowana 

Do Muzeum Zamkowego w Malborku trafiła już część reprodukcji "Panoramy bitwy pod Grunwaldem” autorstwa Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela. Fragment ten 12 stycznia zostanie połączony z innymi i zaprezentowany na finisażu wystawy „Nigra crux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego”.

O wydarzeniu, jakim w Muzeum Zamkowym w Malborku jest trwająca wystawa „Nigra crux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego”, pisaliśmy już w listopadzie, przy okazji przekazania blejtramy, na której artystka z MDK w Elblągu, Aleksandra Pietkun, miała namalować swoją część obrazu. - To był bardzo stresujący czas, denerwowałam się, bo nie wiedziałam, czy zdążę do stycznia namalować całość i jaki będzie efekt - przyznała dwudziestotrzylatka, która od kilku lat działa w MDK.

W projekcie powstałym w ramach działań edukacyjnych do wystawy oprócz elblążanki wzięli udział więźniowie Zakładu Karnego w Sztumie, uczniowie szkoły w Uśnicach koło Sztumu, Stowarzyszenie Artystów Kontrasty z Kwidzyna, wychowankowie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku oraz studenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. To głównie lokalni półprofesjonaliści, których łączy pasja do malowania. Uczestnicy inicjatywy mieli możliwość wyboru własnej techniki podczas wykonania swojej części obrazu, który już niedługo zostanie zaprezentowany razem podczas finisażu wystawy. Zamysłem jest różnorodność wśród eksponowanych fragmentów.

- Pierwsza i ostatnia część obrazu są najtrudniejsze, na pozostałych jest więcej nieba, a tutaj mamy dużo postaci i szczegółów, które na pewno są bardzo pracochłonne - zauważył Tomasz Chądzyński, pracownik Działu Edukacji w Muzeum Zamkowym w Malborku. - Pani Oli naprawdę należą się tutaj gratulacje, ponieważ samodzielnie wykonała to zadanie.

Artystka użyła gwaszu (rodzaj farby) oraz techniki japońskiej i chińskiej, przy malowaniu posługując się tuszem, co wymaga bardzo dużej precyzji. Jest to spore wyzwanie, ze względu na to, że w przypadku popełnienia drobnego błędu, trudno jest go naprawić. Młoda artystka zdecydowała się jednak zaryzykować, a efekt jej pracy będzie można podziwiać w weekend od 12-14 stycznia w Muzeum Zamkowym w Malborku, także podczas nocnego zwiedzania.

- Ola jest niezwykle pracowita, potrafiła siedzieć w pracowni po osiem godzin dziennie - przyznał Andrzej Sywula, instruktor w MDK w Elblągu, który czuwał nad artystką. - Jej fragment obrazu jest naprawdę trudny i wymagający dużo cierpliwości oraz precyzji. Sam obraz mnie w ogóle bardzo zaskoczył, jest refleksyjny. Nawet ta uwieczniona na nim pora dnia ma jakiś symboliczny przekaz. Zachód słońca, a na jego tle poranieni, umęczeni ludzie.

Cały projekt polegał na skopiowaniu dzieła Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela pt. „Panorama bitwy pod Grunwaldem” wykonanego w 1910 r. z okazji obchodów pięćsetnej rocznicy zwycięstwa. Zamysłem inicjatywy jest uświetnienie całego wydarzenia oraz nadanie mu rozgłosu medialnego, a także przewrotne podejście do tematu wojny, która zamiast dzielić, ma łączyć młodych artystów przy pracy we wspólnym projekcie. - Naszym życzeniem jest, by ta wystawa żyła, żeby była reprezentowana też w innych miastach, dlatego planujemy ją po weekendzie przenieść. Chcemy, by prace naszych artystów znalazły się możliwie w jak największej liczbie muzeów, by ludzie mogli je zobaczyć - mówił Tomasz Chądzyński, który jest koordynatorem całego projektu.

Część obrazu namalowana przez Aleksandrę Pietkun została już przekazana Muzeum Zamkowemu w Malborku, gdzie już wkrótce stanie się częścią wystawy. - To był mój do tej pory największy projekt, pochłaniający dużo czasu i nerwów, ale dzięki niemu nauczyłam się dostrzegać więcej kolorów. Teraz chciałabym trochę odpocząć - wyznała artystka.