Bitwa o Elbląg i wspomnienie o wielkich artystach

Jest już dostępne najnowsze wydanie „Magazynu Elbląskiego”, periodyku z ciekawymi artykułami publicystycznymi na tematy ważne dla naszego miasta i regionu.

W najnowszym numerze „Magazynu Elbląskiego” znajdziemy m.in. interesujący artykuł na temat słynnej uchwały rządowej 40/72, na mocy której w Elblągu w latach 70. zrealizowano około 70 różnych inwestycji, wśród nich m.in. budowę ZAS Polmo, Plastyku, Truso, fabryki domów, szkoły muzycznej i wielu innych. Atmosferę tamtych dni opisuje Daniel Lewandowski, propagator lokalnej historii, zagłębiając się w wiele archiwalnych dokumentów.

W „Magazynie” przeczytamy również wspomnienie o dwóch wielkich elbląskich twórcach, którzy odeszli w ostatnich dniach: Ryszardzie Tomczyku i Januszu Hankowskim, a także historię o dwóch królowych, które mieszkały w naszym mieście. I wiele innych ciekawych artykułów.

Wydawcą Magazynu Elbląskiego jest wydawnictwo Uran. Jest on dostępny w Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim.

Dla naszych Czytelników mamy dwa egzemplarze „Magazynu Elbląskiego” do wygrania w konkursie. Otrzymają je osoby, które najciekawiej odpowiedzą na pytanie: „Za co lubię Elbląg?” Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem do 14 stycznia na adres: konkurs@portel w tytule maila wpisując „Magazyn”. Nazwiska laureatów ogłosimy 15 stycznia.