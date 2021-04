"Black Sun" AG Carmen, czyli o mroku i nadziei

Kilka dni temu w sieci ukazał się nowy utwór AG Carmen, czyli Agaty Wysockiej, zatytułowany "Black Sun". O czym mówi kolejna piosenka elblążanki zapowiadająca jej debiutancki album "Heartache"?

- Nie chcę narzucać interpretacji, ale mogę delikatnie naprowadzić słuchaczy – mówi Agata Wysocka. - Utwór opowiada o emocjach związanych z trwaniem w trudnych relacjach. Często jako ludzie pragniemy zwyczajnej, prostej miłości i akceptacji, a tego nie otrzymujemy od tej drugiej osoby i zmagamy się w naszych relacjach z różnymi trudnościami. Często osoba, o której mamy jakieś nasze wyobrażenia, okazuje się mieć drugą twarz. To tytułowe "czarne słońce" jest właśnie tym innym obliczem drugiej osoby, nie tym lepszym obliczem...

Artystka przyznaje, że ten dysonans jest widoczny również w warstwie muzycznej utworu: tajemniczych zwrotkach i znacznie bardziej energetycznym refrenie.

- Refren jest częścią utworu zawierającą w sobie pewną nadzieję, od strony muzycznej w przeważającej części jest zbudowany na akordach durowych, a więc – w znacznym uproszczeniu – tych bardziej "wesołych". Refren rozjaśnia całą perspektywę, pokazuje jasną stronę uczucia, tęsknotę za tym, czego oczekujemy i pragniemy w danej relacji, za tym, co jest w niej piękne. Zwrotki rzeczywiście są bardziej mroczne, ukazują pewien niepokój, "ciemną stronę" związku...

AG Carmen zaznacza, że nowego nagrania wideo, które powstało dla "Black Sun", nie nazywa wprost klipem.

- Postawiliśmy na coś prostego, nazwałabym to raczej "lyric video", zależało mi na tym, żeby słuchacz bardziej zwrócił uwagę na tekst – mówi. - Niektórzy w ogóle nie zwracają uwagi na warstwę tekstową, tylko na muzykę, inni z kolei przywiązują do tego bardzo dużą wagę. Sama uważam, że obie te rzeczy są ważne, jednak wiele moich utworów zaczyna się właśnie od tekstu, tematu i związanych z nim emocji. Stąd takie rozwiązanie. W nagraniu dominuje czerń i biel, pasuje to zarówno do tytułu jak i klimatu całej piosenki. Wydaje mi się, że ważna jest też moja stylizacja, z makijażem niczym u wojowniczki. Ma to pokazać, że jako ludzie, w ramach naszych związków, relacji, życia w ogóle, często walczymy.

"Black Sun" to kolejny utwór zapowiadający debiutancki krążek "Heartache" AG Carmen. Tym razem w języku angielskim.

- Większość utworów na płytę jest ukończonych, a co do języka, w którym śpiewam, będzie tak pół na pół – mówi artystka. - Nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie ukaże się krążek. Nie chcę nic obiecywać, ale mam nadzieję, że stanie się to w tym roku. Nie podam jednak jeszcze żadnych dat, bo wszystko zależy od różnych, niezależnych ode mnie czynników – podkreśla Agata Wysocka.

Póki co na portalach streamingowych i w serwisie YouTube można zapoznać się z "Black Sun" i kilkoma innymi utworami AG Carmen.