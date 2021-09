BLED – ostatnie letnie dźwięki w Galerii EL

Wydarzeniom trwającego od piątku do niedzieli Festiwalu „Wydźwięki | Resonances” towarzyszyć będzie ostatni z kameralnych koncertów w ramach cyklu Lato w Formie. Tym razem ze swoimi dźwiękami z albumu „Roots & Futuristic Sci-Fi Sounds” odwiedzi nas trójmiejski Bled.

BLED | Galeria Laboratorium (Centrum Sztuki Galeria EL)

18 września 2021 godz. 17:00. Wstęp wolny



Koncert jest wydarzeniem korespondującym z trwającym Międzynarodowym festiwalem Sztuki Dźwiękowej "Wydźwięki | Resonances"

W jednej z recenzji materiału wydanego dosłownie kilkanaście dni temu przez grupę Bled możemy przeczytać:

"W rozumieniu metaforycznym spotkanie Emila Miszka i Sławka Koryzno, które dało początek projektowi BLED, było właśnie jak naturalny, kosmiczny proces, na który wpływu nie mają ludzkie działania czy intencje. Jak sami mówią: - BLED to fuzja wielu inspiracji, które na przestrzeni lat każdy z nich napotkał na swojej drodze. Chodziło o to, aby grać w minimalistycznej konfiguracji - daje to znacznie inne możliwości niż granie w dużych zespołach.

- Ten minimalizm - osiągnięty jakby z marszu, bez celowości i usilnych starań - jest cechą dominującą w twórczości BLED i jednocześnie jej wyróżnikiem. Jak bowiem inaczej określić umiar zachowany przy tak “spektakularnym” połączeniu, jakim jest mariaż jazzu z elektroniką, który ma miejsce na debiutanckim albumie formacji zatytułowanym Roots & Futuristic Sci-Fi Sounds?"

Sławek Koryzno – perkusja, elektronika

Emil Miszk – trąbka, elektronika

Cykl Lato w Formie realizowany jest we współpracy z Departamentem Kultury UM w Elblągu