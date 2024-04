Praca (na wieży) szuka człowieka

Wieża widokowa elbląskiej katedry pozostaje jeszcze niedostępna dla turystów. Muzeum Archeologiczno-Historyczne poszukuje do pracy związanej z obsługą tarasu widokowego.

Jak się dowiedzieliśmy, muzealnicy chcieliby, żeby atrakcja była dostępna już od 1 maja, jeśli się to uda, Muzeum Archeologiczno-Historyczne będzie na bieżąco informować o otwarciu tarasu. Co do samej oferty, chodzi o pracę na umowę zlecenie, od wtorku do niedzieli (sezonowo, tzn. od 1 maja do 15 października).

"Jeśli chcesz codziennie mieć najlepszy widok w mieście i masz wysoką jak wieża katedry kulturę osobistę oraz znajomość obsługi kasy fiskalnej to będzie to praca dla Ciebie" – zachęca elbląskie muzeum w swoich mediach społecznościowych.

Szczegóły dla zainteresowanych pracą dostępne pod numerem telefonu 55 232 72 73.