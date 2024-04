Opiekujesz się osobą niepełnosprawną? Skorzystaj z opieki wytchnieniowej

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza osoby sprawujące opiekę nad osobą niepełnosprawną do skorzystania ze wsparcia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Program kierowany jest do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Program realizowany jest poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w dwóch formach: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, za uprzednią zgoda gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane jest przez Fundację Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. (55) 236-98-88

