Nareszcie weekend: Warsztaty taneczne, Ultra Wysoczyzna, rolkowisko i wybory!

Tydzień się kończy, podobnie jak czas kampanii przed drugą turą wyborów. No właśnie, wybory: zachęcamy do głosowania. A co poza nimi dzieje się w ten weekend w Elblągu?

Kebab Bafra na Zawadzie świętuje pierwszy rok swojej działalności i z tej okazji ma dla gości promocję! Przez cały piątek 19 kwietnia obowiązuje zniżka 50 proc. na drugie zamówienie, a w sobotę i niedzielę 20 proc. na drugie zamówienie!

Sobota to często w domach dzień sprzątania. To dlaczego by nie posprzątać wspólnie Fosy Staromiejskiej? Partnerstwo „Zawodzie nie zawodzi” zaprasza wszystkich na godzinę 9:30 pod Dom pod Cisem przy ulicy Stawidłowej 3. Po akcji sprzątania przyjdzie czas na zabawę i ognisko.

Natomiast o 11 Biblioteka Kostka zaprasza na spotkanie edukacyjne pod tytułem „Ja też potrafię”. Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 roku życia.

To nie koniec atrakcji dla dzieci! O 12 Cyberiada zaprasza je na warsztaty literacko-plastyczne o zwierzętach.

W sobotę od 10 do 18 można też pójść na Lodowisko Helena, które obecnie jest rolkowiskiem i to darmowym! Pamiętajcie tylko, by mieć własne rolki.

W sobotę rusza również Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna! W imprezie biegowej weźmie udział ponad 1000 biegaczy! Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci.

Na sobotni wieczór proponujemy też coś tym starszym. Centrum Tańca „Promyk” zaprasza na warsztaty High Heels. Zajęcia zaczynają się o 17, a ich koszt to 80 zł.

W niedzielę 21 kwietnia o 12 w „Końskim Zdrowiu”, (Okólnik 4) będą miały miejsce zawody jeździeckie i przejażdżki dla dzieci. Kibicując, nie przegapcie tortu!

W niedzielę 21 kwietnia proponujemy też pójście na wybory. Lokale będą czynne od 7 do 21.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.