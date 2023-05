Wyjątkowa historia o tym, co to znaczy być dla kogoś kimś bliskim. Urzekająca opowieść z elementami groteski, absurdu i czarnego humoru. „Bliscy” w Kinie Światowid od 19 maja.

Ojciec z dwójką swoich dorosłych dzieci poszukują matki, która pewnego dnia bez słowa wyjaśnienia odchodzi od męża. Jej zniknięcie jest impulsem do odpowiedzi na pytanie co to znaczy być dla kogoś kimś bliskim. Ojciec wraz z synem i córką udają się w podróż po zawiłym i tajemniczym świecie osiedla, odkrywając tropy, które tylko pozornie się łączą. Po drodze spotykają sąsiadów, których opowieści ujawniają zupełnie nieznany obraz matki. Podążają coraz dziwniejszymi ścieżkami, by w końcu odkryć zaskakującą prawdę. Gwiazdorska obsada z Olafem Lubaszenko na czele. „Bliscy” już od piątku 19 maja w Kinie Światowid.