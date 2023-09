Bonusowa Noc Muzeów z Mikołajem Kopernikiem

Elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne od lat uczestniczy w Europejskiej Nocy Muzeów, która zwyczajowo odbywa się w maju. Tym razem, wyjątkowo, obchody zostały podzielone na dwa etapy, z których pierwszy miał miejsce cztery miesiące temu, a drugi zaplanowano na sobotę 16 września. Impreza na terenie muzeum rozpocznie się o godz. 18 i potrwa do 23. Temat wydarzenia, „Przewrót Kopernikański”, stanowi nawiązanie do tegorocznych obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.

W muzeum na zwiedzających czekać będą liczne atrakcje przybliżające nauki wybitnego uczonego. Na dziedzińcu obejrzymy dawną broń i machiny oblężnicze, które będą okazją do poznania średniowiecznych strategii obrony i ataku. W ogrodzie zielnym odbywać się będą pokazy zielarskie podkreślające związki Kopernika z królestwem roślin i medycyną. Chata z Truso ugości rodziców z dziećmi, na które czekać będą astronomiczne kolorowanki i czytanki. Zaś w budynku Gimnazjum będzie można wysłuchać niezwykłych historii o pochówku Mikołaja Kopernika oraz obejrzeć replikę modelu planetarium autorstwa Jana Fryderyka Enderscha, które wykorzystywano w Gimnazjum Elbląskiem do nauczania astronomii. Tego wieczoru po raz pierwszy zaprezentowana zostanie wystawa czasowa: „Przy stole z Kopernikiem”, zrealizowana we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu, której wernisaż rozpocznie się o godz. 18.30. Na zakończenie imprezy odbędzie się pokaz ogniowy grupy „Angels in the fire”.

Wstępem do wydarzenia będzie spacer z przewodnikiem PTTK, który poprowadzi uczestników elbląskimi śladami Kopernika. Początek spaceru o godz. 16.00 przy Bramie Targowej, zakończenie natomiast przewidziano na godz. 18.00 w muzeum.

Atrakcją uzupełniającą Nocy Muzeów będzie możliwość wieczornego zwiedzenia tarasu widokowego na wieży katedry św. Mikołaja w Elblągu. To wyjątkowa okazja do obserwacji panoramy miasta po zmroku oraz nocnego nieba nad Elblągiem. Wieża będzie czynna w tym dniu od godz. 18.00 do 23.00, a za bilety normalne i ulgowe trzeba będzie zapłacić odpowiednio 10 i 5 zł.

Poznaj szczegółowy program Nocy Muzeów:

Brama Targowa:

16.00 - Elbląskimi śladami Kopernika - spacer z przewodnikiem PTTK (zakończenie spaceru o godz. 18.00 w muzeum)

Katedra św. Mikołaja w Elblągu:

18.00 – 23.00 - Bliżej gwiazd – zwiedzanie tarasu widokowego (wstęp: bilet normalny – 10 zł, bilet ulgowy – 5 zł)

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, chata z Truso:

18.00 – 22.30 – Mapa nieba – warsztaty dla dzieci, astronomiczne czytanki

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, skrzydło południowe budynku Podzamcza:

18.30 - wernisaż wystawy „Przy stole z Kopernikiem”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, budynek Gimnazjum - Spotkania przy herbacie:

19.00 – 19.30, 20.30 – 21.00 – dr Jakub Jagodziński: "O archeologii i pochówku Mikołaja Kopernika"

19.45 – 20.15, 21.15 – 21.45 – Piotr Mazurowski: „Planetarium Enderscha”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, dziedziniec:

18.00 – 23.00 - Strategie obronne i oblężnicze w XV wieku – prezentacja broni i machin oblężniczych

18.30 – 22.00 - Michał Konkel: „Kopernik i rośliny” - pokazy zielarskie (pokazy rozpoczynają się co pół godziny; początek ostatniego o godz. 21.30)

22.40 – 23.00 - Pokaz ogniowy grupy „Angels in the fire”

Wszystkie atrakcje przygotowane na Noc Muzeów będą dostępne bezpłatne. Opłaty będą obowiązywały wyłącznie za wstęp na muzealne wystawy, w promocyjnej cenie 5 zł za bilet normalny i 3 zł za ulgowy, oraz za wstęp na taras widokowy na wieży Katedry św. Mikołaja, w cenie 10 zł za bilet normalny i 5 zł za ulgowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Nocy Muzeów 2023.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.