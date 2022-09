W sobotę, 17 września, rozpocznie się V Braniewska Jesień Organowa. - To wyjątkowa edycja, podczas której rozbrzmiewać będą improwizacje organowe podkreśla Patryk Podwojski, dyrektor festiwalu.

Braniewska Jesień Organowa odbyła się po raz pierwszy w 2018 r. W tym roku organizatorzy zapraszają na piątą edycję festiwalu. - To wyjątkowa edycja, podczas której rozbrzmiewać będą improwizacje organowe. Z pewnością ciekawostką będzie pierwszy koncert Jonasa Wilferta z Berlina - improwizacja do wyświetlanego w prezbiterium niemego filmu „Żywot i męka Jezusa Chrystusa” z 1903 r. - podkreśla dyrektor festiwalu Patryk Podwojski.

Wspomina początki koncertów i rozmowy z Maciejem Michalskim oraz proboszczem ks. Leszkiem Galicą. - Stwierdziliśmy, że warto ożywić świątynię i przywrócić jej tradycje muzyczne. Tak festiwal wrósł w kulturalny kalendarz Braniewa. Mam ogromny sentyment do tego wydarzenia. Pracujemy cały rok przy jego organizacji. Pisanie projektów, kontakt z artystami, później pisanie sprawozdań. Dużo pracy, której nie widać, by mogło się odbyć parę koncertów. Jednak towarzyszy temu ogromna radość, bo w kilka osób utworzyliśmy coś z niczego. Najważniejsze jest to, że koncerty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Bazylika jest wypełniona słuchaczami. Można powiedzieć, że Braniewo wraca do tradycji, staje się ważnym miejscem dla muzyki - uważa pan Patryk.

V Braniewska Jesień Organowa w bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie (koncerty o godz. 19:00; wstęp wolny):

17.09.2022 r. - Jonas Wilfert (Berlin) – organy. Koncert improwizacji do niemego filmu „Żywot i męka Jezusa Chrystusa” z 1903 r.;

24.09.2022 r. - Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją dr. hab. Mariusza Mroza, organy Patryk Podwojski;

01.10.2022 r. - improwizacje organowe, Damian Skowroński.

