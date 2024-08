"Bryza" Doroty Raniszewskiej w Światowidzie

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii Doroty Raniszewskiej pt. „Bryza. Podróże po krajobrazie Bretanii”. Wernisaż odbędzie się w środę, 4 września o godzinie 18 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Wstęp wolny.

O wystawie:

„Bryza. Podróże po krajobrazie Bretanii” to wystawa fotografii i poezji z podróży po krainie, która budzi refleksję w zakresie indywidualnego wpływu człowieka na zmiany klimatu. W trakcie wędrówki po niej wyłania się myśl nad relacją z przyrodą i jej rolą w życiu każdego z nas.

Ideą zwrotną wystawy jest człowiek, jako część krajobrazu, który go kształtuje i vice versa, na który ma on duży wpływ. Artystka stawia przed zwiedzającymi pytania o zaangażowanie w zahamowanie zmian klimatycznych. Celem wystawy jest pokazanie piękna przyrody z bliska i daleka, poetykę podróżowania, głębię relacji człowieka z naturą, jak i uświadamianie i wzywanie do zajęcia aktywnej postawy na rzecz klimatu.

Dorota Raniszewska o sobie:

„Żyję w Warszawie, lubię rytm dużego miasta, ale duchem mieszkam nad Bugiem. Przyroda mnie zachwyca. Wrażliwość chroni przez obojętnością. Twórczość przynosi chwile spełnienie. Fotografuję i piszę. Opowiadam o uczuciach i pragnieniach, bo one są prawdą o człowieku. Dotykam ich i nadaję formy.

Zawodowo wspieram ludzi w rozwoju i zdrowiu emocjonalnym. Spotykam osoby ambitne, silne, jak i słabsze lub niepewne siebie. Bez względu na moment, w jakim się znajdują, wszyscy pragną więcej kontaktu z sobą, przyrodą, obcowania z pięknem. Każdy chce lepiej o siebie dbać. Czasem wystarczy po prostu otworzyć drzwi i wyjść na spacer. Pójść daleko przed siebie. Bo im dalej idę, tym bliżej jestem siebie. Jestem na początku artystycznej drogi.”

Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu. Odkryjmy razem piękno krajobrazów Bretanii i zastanówmy się nad naszym miejscem w świecie przyrody. Do zobaczenia!

Data: środa, 4 września, 2024, godz. 18

Miejsce: II piętro CSE „Światowid” w Elblągu

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.