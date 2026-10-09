Bursztyn potrafi zaskoczyć!

Bursztyn w roli głównej, mistrzowskie rzemiosło i nowoczesny design. Na nowej wystawie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym spotkają się wyjątkowe eksponaty z Muzeum Bursztynu w Gdańsku oraz biżuteria artystów, które bałtyckiemu złotu nadają zupełnie nowe oblicze. Zobacz zdjęcia.

W piątek (9 października) w elbląskim muzeum odbył się wernisaż wystawy „Bursztynowe Truso - reinterpretacje”. Możemy na niej oglądać eksponaty z Muzeum Bursztynu w Gdańsku, głównie biżuterię oraz przykłady mistrzowskiego rzemiosła i designu od lat 60. XX wieku do współczesności. Swoje prace prezentują: Daria Burkowska, bursztyniarka i artystka, tworząca biżuterię z bursztynu bałtyckiego i Emilia Kohut, gdyńska artystka, twórczyni marki ION, której projekty łączą tradycję znad Bałtyku z nowoczesnym designem. Przedstawicielem współczesnego spojrzenia na lokalne bursztynnictwo jest Elblążanin Tomasz Kargul, projektant biżuterii, twórca marki KARGUL.TO oraz laureat tytułu Bursztynnik Roku 2024.

- Ponad tysiąc lat temu w osadzie Truso był ktoś, kto był bardzo zainteresowany bursztynem. Myślał o bursztynie, o odbiorcy, myślał o tej kropce nad i. Wszystko to dzieje się w mojej głowie za każdym razem, kiedy wytwarzam tę biżuterię. 29 lat w branży pozwala mi powiedzieć, że jest to jedna z ciekawszych wystaw bursztynowych, jakie widziałem – mówi Tomasz Kargul.

Baria Burkowska pochodzi ze słynnej rodziny gdańskich bursztynników. Od dzieciństwa zdobywała doświadczenie w pracy z bursztynem bałtyckim pod okiem ojca.

- Tata był znanym bursztynnikiem i to on mnie zaraził pasją do pracy z bursztynem. Zajmuję się tym od dziecka, zakochałam się w bursztynie, a on mnie cały czas zaskakuje. Uwielbiam odkrywać i szlifować bursztyn. Mam w głowie dużo projektów i pomysłów. Zarażam wszystkich bursztynem i pozytywną energią - uważam, że bursztyn ma taką właśnie energię i przynosi szczęście, więc trzeba go nosić – mówi Daria Burkowska.

Tytułowe Truso reprezentują na wystawie prace zagranicznych projektantów, powstałe podczas międzynarodowych warsztatów bursztynniczych w Gdańsku. Wystawę można oglądać do 8 stycznia 2027 r.