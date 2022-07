Buster Wise w muzeum

Już w najbliższy piątek w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu start imprezy USĄ - Amerykański weekend w Elblągu. Organizatorami wydarzenia są między innymi G&S Classics i Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

W programie znajdziemy między innymi koncerty, wystawę amerykańskich aut i motocykli, turniej koszykówki ulicznej czy mistrzostwa Elbląga w siłowaniu na rękę. Do tych atrakcji muzeum dokłada czasową wystawę prac Bustera Wise, która będzie prezentowana podczas weekendu w budynku Gimnazjum. Jest to niepowtarzalna okazja zapoznania się z twórczością artysty, która z pewnością zainteresuje wielbicieli komiksów, superbohaterów oraz motoryzacji.

Buster Wise - ilustrator reprezentujący scenę Lowbrow - nurt zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 50-tych, stricte powiązany ze światem motoryzacyjnym. Jego prace to połączenie żywej kolorystyki lat 70-tych oraz tuszowej kreski charakterystycznej dla sztuki komiksowej. Tematyka prac skupia się na kulturze motocykli chopper z rejonu zachodniego wybrzeża U.S.A. Nawiązuje do stylu, w jakim były rysowane plakaty horrorów klasy B, jednak autor bardziej skupia się na detalach, co daje oglądającemu większą głębię odbioru.

Techniki używane przy pracach to: Digital Painting, ołówek, markery, aerografia, farby akrylowe. Ilustracje Bustera wykorzystywane są przez wiele światowych marek powiązanych ze sceną motocyklową, wśród których są takie firmy jak Harley - Davidson, Biltwell, Lethal Threat.

Uczestnicy Amerykańskiego weekendu w Elblągu będą mogli spotkać artystę na terenie elbląskiego muzeum w sobotę, 23 lipca pomiędzy godziną 12 a 15.