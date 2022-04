„Być kobietą!” – cykl spotkań w „Światowidzie”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w dniach 8 – 12 czerwca na wyjątkowe wydarzenie „Być kobietą!”. W programie m.in. wykłady, warsztaty, szkolenia, wernisaż fotografii oraz show pt. „Instrukcja obsługi faceta”. Różnorodną tematykę i formy prezentacji łączy wspólny mianownik – kobieta. Zapraszamy kobiety, które szukają inspiracji, dróg rozwoju, ale przede wszystkim chcą ciekawie spędzić czas i poznać inne aktywne kobiety!

„Być kobietą!” – to wydarzenie skierowane do kobiet, które poszukują odpowiedzi na wiele pytań - Jaka naprawdę jestem? Jak być sobą? Jak być kobietą we współczesnym świecie? Co zrobić, żeby być szczęśliwszą? Jak odnaleźć w sobie spokój i pewność? Jak uzdrowić swoją kobiecość i relacje? Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym?

- Jesteśmy przekonani, że nasze wydarzenie spotka się z pozytywnym odbiorem kobiet, instytucji, fundacji, organizacji pracujących dla kobiet, to różnorodne spojrzenie na zagadnienie związane z kobietami, to możliwość kreowanie nowych rozwiązań. Ważne jest, aby stwarzać miejsce, przestrzeń, agorę, do wymiany myśli, ścieranie się poglądów, wypracowywania konstruktywnych wniosków. Wymieńmy się doświadczeniami, wiedzą na temat potrzeb kobiet, dzięki temu możemy wspólnie wypracować optymalne standardy na potrzeby kobiety XXI wieku - dodają organizatorzy.

08.06.2022 (środa)

godz. 16.30 Warsztaty arteterapeutyczne „Zatrzymane w kadrze…”. Zajęcia poprowadzi Danuta Gizińska - arteterapeutka i coach, pracująca na metodach dramy i Points Of You | wstęp wolny – obowiązują wejściówki (Galeria Nobilis).

Tak jak ślady stóp na piasku, fotografie są śladami naszego życia. Kiedy je oglądamy, opowiadamy sobie i innym naszą historię. Do naszej świadomości dociera nie tylko upływ czasu, ale też ciągłość naszego życia.

Zatrzymujemy się, wyciszamy umysł, przywołujemy różne wspomnienia, zapraszamy do rozmowy, dostrzegamy wielowymiarowość naszego życia.

Podczas warsztatów „Zatrzymane w kadrze” pokażemy, jak pracować z fotografiami. Ile wnoszą spokoju, uprządkowania i radości w życie. Pokażemy, jak stworzyć własny, wyjątkowy i niepowtarzalny foto album.

godz. 17.00 "Autorefleksologia z elementami aromaterapii - naturalne wsparcie kobiety każdego dnia". Spotkanie z refleksologiem i aromaterapeutką Katarzyną Laskowską | koszt udziału 25 zł/osoba (duża sala treningowa)

Natura wyposażyła nas we wszystko, co potrzebne do zdrowego i radosnego życia. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się czym jest autorefleksologia i aromaterapia oraz nauczyć się stymulować swoje dłonie w taki sposób, aby uruchomić wiele wewnętrznych procesów, które na poziomie fizycznym i emocjonalnym wzmocnią organizm. To wszystko w towarzystwie otulających zapachów. Każda z uczestniczek otrzyma niespodziankę.

godz. 17.00 „Kobiecy przepis na zdrowie intymne - 10 składników dobrych nawyków”. Wykład położnej Pauliny Teysler z Womed | koszt udziału 20 zł/osoba | (Scena na piętrze)

Wystarczy garść dobrych nawyków, szczypta samoobserwacji i niewielka ilość wsparcia specjalistów, aby cieszyć się dobrym zdrowiem intymnym. A w życiu jak w przepisie może trafić się jeden zły nawyk, który popsuje całą potrawę. Warto więc poznać parę wskazówek, dzięki którym zadbacie o siebie i swoje zdrowie intymne.

Podczas wykładu zostaną poruszone następujące tematy: dobre nawyki w ciągu dnia, „Chałupy welcome to”- zdrowie na wakacjach, wkładki higieniczne i żel do higieny intymnej - przyjaciel czy wróg?, „Z czym, do kogo?” - dolegliwości i przypisani do nich specjaliści, coroczny przegląd - profilaktyka szczególnie wskazana, „Taka Twoja uroda!” - pogodzić się czy szukać rozwiązania?, „Mamo, czy TO jest normalne?” - kiedy warto udać się z dzieckiem do ginekologa.

godz. 18.00 Wernisaż wystawy fotografii Małgorzaty Biniek "Po prostu Kobieta/Just a Woman" | wstęp wolny (hol główny)

- Fotografia jest moją najbardziej radosną i twórczą pasją. Niezależnie od tego, czy kreuję klimat w studiu, czy fotografuję ulice Bangkoku, bezdroża Sahary, czy plaże Szwecji, w centrum mojej uwagi jest zawsze człowiek-w swoim świecie, tu i teraz, z emocjami i historią wyrysowaną na twarzy. Podróże z aparatem, te najdalsze i te całkiem bliskie - w głąb ludzkiej duszy - są dla mnie przede wszystkim nieopisaną przyjemnością i przygodą. Dlatego fotografując, daję z siebie wszystko – mówi Małgorzata Biniek.

09.06.2022 (czwartek)

godz. 17.00 Panel dyskusyjny "Potrzeby kobiet niewidzialne w polskich samorządach, czy miasto jest kobietą" | wstęp wolny (Galeria Nobilis)

Dlaczego kobiety w samorządzie są niezbędne? Jak bardzo zróżnicowane są potrzeby Polek i Polaków? Co jest najważniejsze w najbliższym otoczeniu kobiety, a co mężczyzny? Dlaczego, co czwarta Polka uważa, że włodarze polskich gmin i miast nie uwzględniają potrzeb kobiet? Na te oraz wiele innych pytań będziemy rozmawiać z Magdaleną Sobkowiak, prezeską Stowarzyszenia Kobiety w Centrum.

godz. 18.00 „Jak dbać o dno miednicy”. Spotkanie z fizjoterapeutką uroginekologiczną Sylwią Konopką | wstęp wolny (Scena na piętrze)

Na spotkaniu dowiemy się co to są i gdzie się znajdują mięśnie dna miednicy, jaką rolę odgrywają w organizmie, jak o nie zadbać oraz gdzie szukać pomocy przy dysfunkcjach mięśni dna miednicy. Zajęcia będą miały formę praktyczną. Prosimy o zabranie maty do ćwiczeń i wygodny strój. Warsztaty poprzedzi krótka prelekcja. Prowadząca: Sylwia Konopka z "Fizjo Baby and Lady", fizjoterapeutka uroginekologiczna z wieloletnim doświadczeniem.

godz. 18.00 Pokaz Pole Dance | wstęp wolny (mała sala treningowa)

Nietuzinkowy, kobiecy i widowiskowy pokaz tańca, który na długo pozostanie w pamięci. Pole dance to nie stereotypowy „taniec na rurze”, to dyscyplina sportu, dzięki której ciało nabiera siły i elastyczności. Dzięki niemu kobiety pokochają swoje ciało na nowo oraz nabierają pewności siebie.

godz. 19.00 Koncert „Słodko… Słodko… Gorzko…” | bilety w cenie 15 zł (Galeria Nobilis)

W repertuarze znane i lubiane przeboje muzyki rozrywkowej, piosenki o miłości i kobiecych uczuciach (tych pozytywnych i tych trudnych) w wykonaniu Kingi Szarag oraz zespołu elbląskiego Klubu Wojskowego z towarzyszeniem instruktorki wokalnej, Urszuli Zajko-Olejniczak. Kinga Szarag to młoda i utalentowana solistka Klubu Wojskowego. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych. Nie wyobraża sobie życia beż sceny, która ją odmieniła – otworzyła i z każdym występem dodaje wiary w swój talent.

10.06.2022 (piątek)

godz. 17.00 Warsztat samoobrony dla kobiet | wstęp wolny (Scena na piętrze)

Samoobrona dla kobiet to propozycja warsztatu przygotowanego specjalnie dla i z myślą o kobietach, które chciałyby poznać tajniki, jak poczuć się pewniej w sytuacji zagrożenia. Zajęcia będą opierać się na nauce prostych, lecz skutecznych technik przydatnych podczas realnego zagrożenia. Warsztaty poprowadzą trenerzy UKS Olimpia Judo Elbląg.

godz. 18.00 „Zadbaj o swoje zdrowie ze świadomym oddechem”. Wykład Katarzyny Gilgenast ze Sztuki Kontaktu | koszt udziału 20 zł/osoba (Galeria Nobilis)

Podczas wykładu dowiemy się, jak oddech łączy Cię z ciałem i sprawia, że możesz czuć wiele rzeczy na fizycznym poziomie, w połączeniu ze sobą, będąc w relacji z chwilą obecną. Wyjaśnimy, w jaki sposób oddech łączy nas z naszą naturą, przepływem i kobiecością. Ponieważ oddech jest zdrowiem dostępnym od razu dowiemy się, jak nauczyć się go słuchać.

Wykład poprowadzi Katrzyna Gilgenast – arteterapeutka, pedagog oraz coach oddechu. Prowadzi warsztaty świadomej pracy z ciałem i oddechem oraz indywidualne sesje integracji emocji poprzez oddech. Wspiera w drodze do siebie i poprawy jakości życia ludzi od około 15 lat. Prowadzi własną firmę "Sztuka Kontaktu" oraz tworzy biżuterię z piór dla kobiet.

11.06.2022 (sobota)

godz. 15.00 Szkolenie „Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie” Instytut Wolnej Myśli | koszt udziału 25 zł/osoba (Galeria Nobilis)

Zarządzanie zakłada proces oddziaływania na coś, co jest choćby w najmniejszym stopniu podatne na nasze działania. Z tego punktu widzenia ciężko mówić o zarządzaniu czasem. Czas płynie, a my nie mamy na to najmniejszego wpływu. Nie możemy zmienić jego biegu, nie możemy się go pozbyć, sprzedać lub kupić więcej. Jak więc zarządzać czasem? Mówić powinniśmy raczej o zarządzaniu sobą w czasie. To od tego, jak my będziemy się zachowywać, zależy to, czy dobrze wykorzystamy dany nam czas. Szkolenie poruszać będzie takie tematy jak rozwój osobisty, efektywność, umiejętność odnoszenia sukcesów… a to wszystko w kontekście zarządzania sobą w czasie. Od umiejętności ustalania życiowych priorytetów, wyznaczania celów i znalezienia czasu na realizację planów zależy bowiem to, czy będziemy w życiu efektywni, czy będziemy potrafili osiągać sukcesy, czy będziemy się rozwijać. Szkolenie, które nauczy tego wszystkiego to „Efektywność osobista i zarządzanie sobą w czasie”.

Zajęcia poprowadzi Piotr Janiszewski specjalista z gdańskiego Instytutu Wolnej Myśli.

godz. 17.00 „Rozpuść emocje w ruchu. Świadomy ruch i grupowa sesja oddechowa”. Warsztat Katarzyny Gilgenast ze Sztuki Kontaktu | koszt udziału 35 zł (Galeria Nobilis)

Twórczość jest dla Kobiety głównym elementem komunikacji i wyrażania się. Przez nią płynie kobieca energia życiowa. Dla jednych twórcze będzie gotowanie, pielenie w ogródku, dla innych taniec, malowanie. Jest to dla nas – kobiet - naturalne, ale czasem o tym zapominamy. Katarzyna Gilgenast, arteterapeutka, kocha ruch i intuicyjny taniec. Uwielbia zarażać nim innych. W trakcie swojego warsztatu pokaże, jak ruch pozwala się wyrażać, jaki daje przepływ. Ruch łączy kobiety z ich seksualnością i kobiecością. To w ruchu możemy pozwolić sobie odpuścić napięcia, wytańczyć skumulowane emocje. Dać sobie czułość, uważność, zatrzymać się i zadbać o siebie. Zapraszamy na doświadczenie świadomego ruchu, usłyszenie, czego potrzebuje Twoje ciało i zadbania o nie. Tym samym zapraszamy do praktyki słuchania oddechu, który łączy nas z naszą mądrością ciała i rozpuszcza emocje. Co daje nam radość z życia i zdrowie.

godz. 19.00 „Instrukcja obsługi faceta” Show w wykonaniu Grzegorza Kordka | bilety 40 zł (duża sala kina światowid)

Niezwykle zabawne show, które opowiada o wszystkim co facet chce by kobieta o nim wiedziała, ale nie wie jak jej to powiedzieć. Wyjątkowy wieczór wyłącznie dla Pań! Gwarancja udanego „babskiego” wieczoru z facetem, który wie co mówi i nie zawaha się zdradzić wszystkich męskich tajemnic.

Grzegorz Kordek to znany w Polsce, wiodący ekspert w psychologii płci i psychologii związku. Z jego opinii korzystają największe polskie telewizje, rozgłośnie radiowe. Szczególnie ceniony za to, że w prosty sposób tłumaczy to, co skomplikowane. Grzegorz łączy wielką energię z błyskotliwym poczuciem humoru. Współpracuje między innymi z Johnem Grayem – autorem bestsellera „Mężczyźni są z Marsa Kobiety z Wenus”, z Anne Moir – autorką bestsellera „Płeć Mózgu”.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapisy i więcej szczegółów pod nr tel. 55 611 20 59.

